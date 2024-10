4 M$ à La Vitrine pour le développement de sa plateforme numérique qui fait la promotion des spectacles partout au Québec

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 4 000 000 $ à La Vitrine pour poursuivre le développement de sa plateforme numérique, intensifier ses efforts de promotion et rendre ainsi plus visible l'offre de sorties culturelles au Québec.

Grâce à cette aide, La Vitrine poursuit ses efforts de développement d'une plateforme innovante qui facilite la mise en relation entre le public et les spectacles et événements culturels, selon les préférences et la localisation géographique. En présentant la diversité des spectacles qui tiennent l'affiche partout au Québec, cette plateforme jouera un rôle central dans la promotion et la valorisation de la culture québécoise. En plus de rendre l'offre de sorties culturelles plus visible, elle redirigera ses utilisatrices et utilisateurs vers les billetteries officielles, soutenant ainsi les canaux de vente officiels.

Ce projet s'inscrit dans le virage numérique que connaît le secteur culturel, une adaptation aux nouvelles possibilités du numérique à laquelle le ministère de la Culture et des Communications a activement contribué. En soutenant La Vitrine, le gouvernement réaffirme son engagement à encourager les citoyennes et citoyens à retourner en salle et à découvrir la riche offre culturelle francophone et québécoise.

Citation

« Le lancement de la plateforme La Vitrine est une bonne nouvelle pour les amatrices et amateurs de culture ainsi que pour le milieu artistique. En pleine transformation numérique, la plateforme jouera un rôle mobilisateur pour mettre le public en contact avec l'offre culturelle au Québec. En soutenant La Vitrine, notre gouvernement réaffirme son engagement à favoriser la découvrabilité des arts et à valoriser la création artistique. Ensemble, nous renforçons la visibilité des événements culturels tout en aidant le secteur à relever les défis actuels. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La Vitrine, fondée en 2007, est un agrégateur de données descriptives des sorties culturelles qui permet d'améliorer l'informatique décisionnelle des organisations du secteur des arts de la scène. Au fil du temps, elle est devenue une actrice essentielle dans la promotion numérique des événements culturels multidisciplinaires dans toutes les régions du Québec.

Ce financement appuiera le développement des phases 2 et 3 de son plan stratégique quinquennal (2022-2027), consolidant ainsi son rôle en tant qu'outil crucial pour rendre l'offre culturelle québécoise plus découvrable.

La phase 1 du plan stratégique de La Vitrine ( 2022-2027) est en cours d'achèvement avec le développement d'une plateforme numérique de recommandations culturelles personnalisées.

Le projet de La Vitrine s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique 2023-2027 du Ministère, qui prévoit des actions pour favoriser la connaissance et la visibilité de l'offre culturelle québécoise, notamment au moyen du numérique.

