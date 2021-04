3e vague - Les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches ont besoin d'outils supplémentaires pour prévenir les éclosions

QUÉBEC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - La porte-parole en matière de santé, Mme Marie Montpetit, et la porte-parole pour la Capitale-Nationale, Mme Marwah Rizqy, sont inquiètes de la situation de la COVID-19 dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Bien que la pandémie ait des impacts importants dans l'ensemble des régions, il faut reconnaître que la situation ici est particulièrement critique, de sorte que le gouvernement caquiste y a décrété des mesures sanitaires plus importantes.

Considérant que ces mesures exceptionnelles reposent sur les citoyens, le gouvernement caquiste pourrait en faire plus pour prévenir les éclosions. En ce sens, l'opposition officielle propose au gouvernement de :

Favoriser le dépistage dans les lieux d'éclosion en déployant massivement des tests rapides dans les entreprises ;





Prévoir des tests rapides pour les écoles ainsi que des purificateurs d'air, et ce, dès la reprise des classes en présentiel ;





Étendre la vaccination aux travailleurs essentiels, notamment les professeurs, les enseignants et les éducatrices en services de garde et aux personnes qui ont des maladies chroniques, compte tenu du statut épidémiologique actuel ;





Accélérer la cadence de vaccination pour tous les groupes en travaillant avec les entreprises de la région pour permettre le déploiement de lieux de vaccination supplémentaires. Alors que 450 entreprises avaient levé la main au gouvernement, seulement 1 entreprise a été retenue dans Chaudière-Appalaches, soit le pôle Desjardins, et aucune dans la Capitale-Nationale.

« Les gens de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches sont actuellement très inquiets. Malgré les mesures sanitaires sévères, les cas et les hospitalisations continuent d'augmenter, même dans des groupes plus jeunes. Si nous souhaitons gagner le combat contre la COVID-19, il faut mettre tous les moyens à notre disposition en place. Au-delà des mesures sanitaires, il y a le rythme de dépistage et de vaccination qui doit augmenter de régime. Après tout, le gouvernement de la CAQ nous a promis de rouler en Ferrari ! Nous sommes convaincues qu'étendre dès maintenant la vaccination des travailleurs essentiels et des personnes qui souffre de maladies chroniques, de prévoir un plan pour assurer un retour en classe sécuritaire et de renforcer la sécurité des milieux de travail sont primordiaux. Le gouvernement doit agir. »

Marwah Rizqy, porte-parole de l'opposition officielle pour la Capitale-Nationale.

Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

