3e édition du Forum stratégique convertgence : les entreprises confirment que durabilité et compétitivité vont de pair

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait le 20 mars la troisième édition de son Forum stratégique convertgence, une initiative codéveloppée avec BMO visant à accompagner les entreprises dans leur transition vers des modèles plus durables et plus performants.

Pour l'occasion, près de 600 participantes et participants se sont réunis, confirmant l'intérêt soutenu du milieu des affaires pour l'amélioration de sa performance durable. Lancée avec l'ambition d'accompagner les entreprises du Québec et de la métropole afin qu'elles soient plus vertes et plus compétitives, l'initiative convertgence a permis d'outiller plus de 60 000 personnes à ce jour. Au fil des éditions, ce forum s'est imposé comme un rendez-vous incontournable où les idées se traduisent en actions concrètes pour accélérer la transition.

Un engagement qui demeure fort malgré un contexte incertain

Les échanges de la journée ont permis de dresser un constat clair : malgré un environnement économique marqué par l'incertitude, les entreprises demeurent engagées dans leur transition. Les résultats de l'enquête 2026 de la Chambre et de Léger démontrent que les préoccupations liées aux changements climatiques continuent de gagner en importance auprès des gens d'affaires, se hissant désormais au quatrième rang des priorités, derrière l'incertitude économique, l'inflation et la rareté de la main-d'œuvre. L'enjeu se situait au sixième rang l'an passé.

« Les entreprises veulent avancer et être plus durables, mais elles font face à des défis bien réels. C'est pour affronter ces défis que le milieu des affaires s'est réuni et se mobilise. Les experts et leaders d'affaires présents ont confirmé que compétitivité, productivité et durabilité ne s'opposent pas, mais se renforcent. En misant sur le leadership du Québec en matière de transition énergétique, nous répondons aux impératifs environnementaux, tout en bâtissant un avenir économique plus prospère », a déclaré Jessica Bouchard, vice-présidente, Affaires publiques et économiques et Initiatives d'impact de la Chambre.

Une transition déjà en marche, portée par la compétitivité

Les discussions tenues dans le cadre du Forum ont également mis en évidence que la transition énergétique mondiale est bien amorcée et qu'elle s'accélère, non seulement sous l'effet des politiques publiques, mais surtout en raison de la compétitivité croissante des énergies propres. La durabilité n'est plus un choix : c'est une condition de survie à long terme et un puissant levier de performance pour les entreprises.

Innover, produire autrement et penser à long terme

Enfin, plusieurs intervenants ont rappelé le rôle central de la nature dans les décisions économiques et collectives. Ils ont lancé un appel clair à la communauté d'affaires : adopter une vision à long terme, à la hauteur des transformations en cours. S'inspirant notamment des savoirs autochtones, ils ont souligné l'importance d'intégrer des horizons temporels élargis afin de répondre aux attentes croissantes en matière de durabilité et d'assurer une prospérité durable.

Citations

« Malgré le contexte de profonde incertitude, la moitié des entreprises maintiennent la cadence dans leur transition. C'est ce que confirme notre enquête annuelle réalisée avec Léger. Cela dit, près du quart des entreprises doivent ralentir ou suspendre leurs projets en raison d'enjeux liés au contexte économique. C'est pourquoi la Chambre demeure engagée à les accompagner avec des solutions concrètes, adaptées à leur réalité d'affaires et créatrices de valeur. Le soutien renouvelé de BMO à l'initiative convertgence permettra à la Chambre d'écrire la suite avec ses partenaires et collaborateurs, résolument engagés à assurer la prospérité durable du Québec et de la métropole », a souligné Jessica Bouchard.

« Dans un contexte où la transition devient plus complexe, reculer n'est pas une option. Nous devons continuer à progresser avec pragmatisme et lucidité. C'est précisément pour ça que convertgence existe : pour créer un espace de dialogue transparent entre l'innovation et l'action. BMO Groupe financier est fier de renouveler son engagement comme co‑développeur de convertgence pour les trois prochaines années. Nous sommes convaincus que cette transition mène vers un avenir plus prospère, plus juste et plus durable, et nous continuerons d'être le principal partenaire de nos clients dans leur poursuite de la résilience climatique et énergétique », a déclaré Grégoire Baillargeon, président de BMO Québec et vice-président du conseil de BMO Marchés des capitaux.

« À Montréal, la transition énergétique est déjà en marche et nos entreprises sont prêtes à aller plus loin. Comme administration, notre responsabilité est d'être au rendez-vous. Créer les conditions pour accélérer, innover et livrer des résultats concrets. Le Forum convertgence le montre bien : quand le milieu des affaires se mobilise, on avance et toute la métropole en bénéficie », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

À propos du Forum stratégique convertgence

Ce Forum stratégique s'inscrit dans le cadre de l'initiative convertgence, codéveloppée avec BMO. Il est réalisé en collaboration avec l'Ordre des CPA du Québec, Investissement Québec, Republik, Rio Tinto, Schneider Electric, SOFIAC et la Ville de Montréal, et en partenariat avec Fondaction, La Presse, Renaissance, Saint-Gobain et The Gazette.

À propos de convertgence

Convertgence est une initiative destinée à faciliter la transition vers des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est présentée par RECYC-QUÉBEC, réalisée en association avec CGI et Hydro-Québec, en collaboration avec Énergir, la Sun Life et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau, et grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

LinkedIn : Chambre de commerce du Montréal métropolitain

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]