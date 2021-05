3e édition des Projets participatifs citoyens - Cinquante projets portés par la communauté pour animer et transformer onze voisinages de Rosemont-La Petite-Patrie cet été

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Places publiques éphémères, balades historiques guidées d'un quartier, parcours actifs et colorés dans les ruelles, tournée de promotion de l'accessibilité universelle, projets d'agriculture intergénérationnels : les onze milieux de vie de la 3e édition des Projets participatifs citoyens ont le vent dans les voiles et fourmillent d'initiatives inspirantes et porteuses. Lors du dernier conseil d'arrondissement, chacun des milieux de vie de l'édition 2021 du programme s'est vu octroyé la somme de 10 000 $ pour réaliser ces projets imaginés en collectivité, développés en petits groupes, puis priorisés lors d'assemblées citoyennes.

« Le succès des Projets participatifs citoyens et la pérennité de l'implication de plusieurs rosepatriennes et rosepatriens dans cette opportunité d'action citoyenne témoignent du désir de la population de transformer son milieu et d'investir la sphère publique. Ces quelque 50 projets seront autant d'occasions de façonner des quartiers à échelle encore plus humaine, en réponse aux besoins exprimés par celles et ceux qui y habitent, y travaillent ou y transitent. Leur réalisation s'inscrit directement dans une perspective de développement sensé et inclusif de nos espaces communs, en accord avec le Plan de transition écologique de l'arrondissement », souligne François William Croteau, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

Accompagnés pour passer à l'action!

Au cours des prochaines semaines, les comités de projet des onze voisinages participants, mais aussi toute personne qui fréquente ces secteurs et qui souhaiterait s'impliquer, pourront mettre la main à la pâte. Accompagnés par le Centre d'écologie urbaine de Montréal, partenaire de l'Arrondissement dans le déploiement du programme, les milieux de vie tiendront différents ateliers de mise en action et débuteront la planification et la réalisation des projets.

Pour soutenir les participants dans leurs actions, une multitude d'outils sont mis à leur disposition sur la plateforme RéalisonsMTL , où chaque milieu de vie possède sa propre page.

Des projets inclusifs et rassembleurs

Dans le cadre du programme Projets participatifs citoyens, un comité aviseur formé d'acteurs du milieu (CDC de Rosemont, Solon et le Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie, La Pépinière | Espaces collectifs) est appelé à se rencontrer de manière périodique. Ce dernier assure notamment un arrimage avec le milieu communautaire, participe au choix des milieux de vie retenus et identifie des opportunités de maillage avec d'autres initiatives innovantes et inclusives. L'an dernier, le programme a également fait l'objet d'un accompagnement en analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle ( ADS+ ) par l'organisme Relais-femmes, en collaboration avec le Service de la diversité et de l'inclusion sociale.

Les Projets participatifs citoyens se sont aussi taillé une place parmi les finalistes du mérite Ovation municipale 2020 de l'Union des municipalités du Québec, dans la catégorie Développement sociocommunautaire et interculturalité. Les résultats seront connus dans les prochains jours.

Créer son milieu de vie

Le programme Projets participatifs citoyens encourage la mise en place d'espaces de rencontres, de création et d'appropriation citoyenne en favorisant l'émergence de projets qui permettent à la population d'intervenir directement dans son milieu de vie. Le territoire d'un milieu de vie correspond à un secteur situé à moins de 500 m de chez soi où l'on peut vivre, travailler et se divertir. Toute personne intéressée à participer peut, à tout moment, s'impliquer dans le milieu de vie le plus près de chez elle en visitant le site realisonsmtl.ca/ppc .

