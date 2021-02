3e école à l'Île-des-Soeurs - Isabelle Melançon demande à la CAQ de répondre aux milliers de parents inquiets

MONTRÉAL, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Verdun, Isabelle Melançon, interpelle le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, depuis le début de l'année 2019 concernant la surpopulation et le besoin criant d'une 3e école à L'Île-des-Sœurs. À l'initiative de la députée, le ministre a rencontré le maire d'arrondissement, la présidente du Centre de services de Marguerite-Bourgeois et plusieurs parents en promettant d'intervenir et de régler la situation à l'été 2019. Depuis cette rencontre, c'est le néant, et ce, malgré plusieurs relances de la députée de Verdun et de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Éducation, Marwah Rizqy.

« Il est temps que le ministre de l'Éducation prenne ses responsabilités et respecte ses engagements. J'interpelle le ministre depuis près de 2 ans afin de régler la situation et malgré ses rencontres et ses promesses, rien ne bouge. En octobre dernier, je le relançais encore avec une lettre pour laquelle je n'ai reçu aucune réponse. Les parents d'environ 1 500 élèves, le centre de services et le maire d'arrondissement nagent en pleine confusion puisqu'il est impossible d'avoir des réponses dans ce dossier, et ce, malgré l'urgence d'agir. Jean-François Roberge a été à même de constater l'impasse ; la situation nécessite des actions immédiates pour assurer les services dont les milliers de familles de L'Île-des-Sœurs ont besoin. Nous avons le droit de savoir où et quand une 3e école verra le jour et lui demandons d'obtenir toutes les réponses à nos nombreuses questions. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du Leader de l'opposition officielle, [email protected], 418 571-6749