3e budget participatif : la Ville de Montréal dévoile les projets lauréats

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer les projets lauréats de la 3e édition du budget participatif de Montréal. Les projets citoyens de ce 3e budget participatif devaient porter sur au moins l'un de ces trois thèmes : la jeunesse, l'équité ou la sécurité. Une enveloppe de 45 M$ est prévue pour réaliser les projets lauréats, dont au moins 10 M$ sont attribués à des projets qui répondent aux besoins des jeunes de 30 ans et moins.

« C'est avec fierté que nous dévoilons les projets lauréats de cette 3e édition du budget participatif. Plus de 28 000 personnes ont voté -- un record! Grâce à la participation citoyenne, sept projets verront le jour à travers la ville. Ils contribueront à répondre aux besoins des jeunes, à moderniser certaines infrastructures municipales afin de les rendre plus pratiques et accessibles, à assurer un accès équitable aux parcs, espaces publics et installations municipales et à offrir des milieux de vie plus agréables et sécuritaires. Ces projets lauréats, à l'image de ceux qui ont émergé des deux premières éditions du budget participatif, laisseront un legs significatif sur le territoire montréalais », a déclaré Magda Popeanu, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la participation citoyenne et de la démocratie.

Un budget participatif issu des idées des Montréalaises et des Montréalais

Les sept projets lauréats du 3e budget participatif proviennent des quelque 880 idées citoyennes lancées par la population à l'hiver 2024. Parmi ces idées, 38 projets ont été jugés réalisables sur le plan technique et réglementaire, et ont été soumis au vote du 10 février au 17 mars 2025. Les sept projets lauréats reflètent le résultat du vote citoyen et concernent 18 arrondissements :

Prendre de grandes marches sans souci au bord de l'eau

Installer des toilettes publiques accessibles et ouvertes à l'année dans différents parcs en bordure ou près du fleuve. En plus d'encourager la pratique de la marche le long des berges, cela permettra aux personnes aînées et aux familles d'y faire de longues promenades en toute aisance.

Des parcs propres et pratiques : des toilettes pour toute la population

Donner accès à la population à des toilettes neuves ou rénovées, sécuritaires et accessibles, dans plusieurs parcs dans la ville. Ainsi, les familles pourront profiter des espaces verts et de jeux sans se préoccuper de devoir retourner rapidement à la maison pour des besoins pressants.

Ville nourricière

Aménager ou préserver des espaces au cœur de la ville où il sera possible de planter des jardins nourriciers avec des fruits, des légumes et des plantes comestibles. Selon les endroits, le projet pourra prendre plusieurs formes : une serre avec des salles polyvalentes, un jardin communautaire ou un jardin collectif ouvert à toutes et à tous. Ces lieux pourront aussi accueillir des panneaux éducatifs et des ateliers de jardinage pour favoriser les rencontres et les apprentissages sur l'agriculture urbaine.

Les fesses au chaud! Installation de toilettes autonettoyantes et accessibles dans les lieux publics

Installer des toilettes autonettoyantes, propres et sûres, accessibles en tout temps, dans différents espaces publics. En plus de contribuer à rendre la ville plus propre, ces nouvelles toilettes amélioreront la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais en général, et des populations plus vulnérables en particulier.

Verdir des milieux insolites en ville

Ajouter des espaces verts, des arbres et des aménagements paysagers dans des zones très minéralisées ou encore dans des endroits insolites et encore trop peu utilisés de la ville. Cela créera des îlots de verdure et de fraîcheur qui amélioreront la qualité de vie des résidentes et résidents des alentours et augmenteront la diversité de la flore urbaine.

Des intersections transformées en oasis urbaines

Ajouter des aménagements paysagers pour embellir certains tronçons de rues ou intersections. Cela favorisera la diversité des plantes, des insectes et des oiseaux dans des zones très minéralisées. La qualité de vie et la sécurité des déplacements de la population seront aussi améliorées puisque cela permettra de diminuer le nombre d'îlots de chaleur et de réaménager des intersections.

Baignade en douceur pour toutes et tous

Installer des rampes, des monte-personnes ou d'autres équipements nécessaires dans plusieurs piscines de Montréal pour que les personnes ayant une limitation fonctionnelle puissent accéder facilement à l'eau, se rafraîchir et se baigner en toute sécurité.

Réalisation des projets du budget participatif

La Ville de Montréal s'engage à débuter la réalisation des projets lauréats du 3e budget participatif dans les deux ans suivant leur annonce, à les mettre en œuvre jusqu'à épuisement de l'enveloppe de 45 M$ et à informer le public de leur état d'avancement. Au cours des trois éditions du budget participatif, plus de 2 000 idées ont été proposées par la population. À terme, lorsque les projets du budget participatif auront été finalisés, ce sont 101,5 M$ qui auront été attribués pour concrétiser des idées citoyennes qui visent l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité, la participation citoyenne des jeunes, la transition écologique et l'équité territoriale et sociale.

Le budget participatif est un processus qui permet à la population de décider de l'utilisation d'une partie du budget municipal. Il permet aux Montréalaises et Montréalais de proposer des idées d'aménagements urbains ou d'équipements municipaux, puis de voter pour les projets que la Ville réalisera. Pour plus d'informations sur le budget participatif, veuillez consulter le site de la Ville de Montréal sur le Budget participatif.

