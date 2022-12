388 284 personnes de plus ont accès à un groupe de médecins : la cible prévue pour la fin de l'année est déjà dépassée

QUÉBEC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que la cible d'inscriptions à un groupe de médecins de 375 000 prévue pour le 31 décembre 2022 a déjà été dépassée. Ce sont maintenant 388 284 Québécois et Québécoises de plus qui sont pris en charge par un médecin ou un professionnel de la santé depuis l'entente concernant l'accès à la première ligne conclue en mai dernier entre le ministère de la Santé et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

L'atteinte de cet objectif fait partie des efforts du gouvernement pour améliorer l'accès à la première ligne. Ajoutons à cela que toutes les régions du Québec sont maintenant branchées au Guichet d'accès à la première ligne (GAP). En effet, 307 groupes de médecins se sont manifestés depuis le 1er juin dernier afin de contribuer à l'inscription collective et d'offrir un meilleur accès à la première ligne pour la population.

Rappelons que la prochaine cible à atteindre, soit celle du 31 mars 2023, est de 500 000 personnes inscrites.

« L'atteinte de notre objectif constitue une très bonne nouvelle, surtout en regard de nos efforts amorcés collectivement pour améliorer l'accès à la première ligne pour l'ensemble des Québécois et Québécoises. C'est en ayant plus de patients pris en charge par un professionnel de la santé ainsi qu'en augmentant le nombre de patients recevant des services par le GAP qu'on contribuera à enlever de la pression sur nos urgences. Ce résultat est le fruit d'une collaboration de plusieurs acteurs, et je remercie les équipes du réseau ainsi que les médecins pour tous leurs efforts. Nous allons poursuivre le travail avec les différents partenaires pour continuer d'améliorer l'accès au réseau, comme on s'y est engagés avec le Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Les GAP, qui agissent comme un filtre de pertinence, assurent un aiguillage des patients au bon endroit en fonction de leur besoin. Les données démontrent qu'environ un appel sur deux est dirigé vers le groupe de médecins.





Soulignons que les outils technologiques de prise de rendez-vous ont été mis à contribution dans l'orchestration de cette offre de service par les groupes de médecins, permettant aux GAP d'avoir accès à l'offre de rendez-vous médicaux de leur territoire.





À des fins de rappel, mentionnons que l'entente de principe intervenue le 1 er mai 2022 reconnaît toute l'importance de la médecine de famille et travaille à la valoriser avec la FMOQ et les autres partenaires concernés. Les trois grands principes sur lesquels elles reposent sont les suivants :





mai 2022 reconnaît toute l'importance de la médecine de famille et travaille à la valoriser avec la FMOQ et les autres partenaires concernés. Les trois grands principes sur lesquels elles reposent sont les suivants : l'inscription d'un patient à un groupe de médecine familiale;



l'accès en temps opportun basé sur un des principes de l'accès adapté;



le guichet d'accès à la première ligne.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039