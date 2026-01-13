36 logements abordables à Saint-Honoré-de-Shenley pour familles et personnes seules

SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et le Fonds de solidarité FTQ sont fiers d'annoncer l'achèvement prochain du Saint-Honoré, un ensemble immobilier de deux bâtiments comprenant chacun 18 appartements pour familles et personnes seules, situés au 450, rue Ennis, à Saint-Honoré-de-Shenley. Ce chantier, dont les travaux seront complétés en mars prochain, est réalisé dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-gouvernement du Québec.

Le montage financier de 13,5 M$ comprend des investissements de 6,3 M$ du gouvernement du Québec issus de son partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ pour la création de 2 278 logements sociaux ou abordables au Québec, rendus possibles grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements. La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley va accorder une compensation du milieu qui correspond à un crédit de taxes sur la base de l'évaluation foncière. Enfin, Les Industries Bonneville participent également au financement avec une contribution de 125 000 $ en valeur de terrain, en plus d'être responsables du chantier. À terme, l'Office d'habitation du Sud des Appalaches assurera la gestion de ces immeubles proposant des appartements de 1, 2 et 3 chambres à coucher.

L'annonce a eu lieu en présence du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx. Il était accompagné de la mairesse de Saint-Honoré-de-Shenley, Mme Karine Champagne, du directeur aux investissements aux Fonds régionaux de solidarité FTQ - Chaudière-Appalaches, M. Christian Dubois, du coprésident des Industries Bonneville, M. Éric Bonneville, ainsi que du directeur général de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches, M. Mathieu Fontaine.

Vers la création de 2 278 logements sociaux ou abordables

Dans le cadre du partenariat innovant convenu entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, 2 278 nouveaux logements sociaux ou abordables doivent être créés d'ici 2027. Les projets sont majoritairement de nouvelles constructions, auxquelles s'ajoutent, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales aux défis liés au logement. Ce projet est un exemple de ce qu'il est possible de faire lorsque les gouvernements travaillent de concert. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement s'est engagé à diversifier les leviers pour augmenter l'offre de logements, et ce, partout au Québec. Notre collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ en est un bel exemple. Elle permet d'agir concrètement et rapidement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et Québécois vivant avec un revenu modeste. Je tiens à féliciter tous les partenaires pour la concrétisation de ce magnifique projet! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Après le premier CPE de l'histoire de la municipalité, le nouveau bureau municipal, la réfection des routes et celle de la cour d'école, nous aurons maintenant 36 nouveaux logements dans la municipalité grâce à la contribution de notre gouvernement. C'est un projet porteur pour les familles et les personnes seules dans un milieu rural, un ajout majeur pour que les gens demeurent dans leur village. Le Saint-Honoré est un exemple parfait de ce que nous pouvons accomplir lorsque les partenaires unissent leurs efforts pour améliorer la qualité de vie de tous. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir des projets qui améliorent concrètement la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la région de la Chaudière-Appalaches. Grâce à la collaboration de nombreux acteurs, ce sont 36 ménages qui auront accès à un milieu de vie abordable. Félicitations à tous les partenaires impliqués pour cette belle réalisation! »

Bernard Drainville, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« L'ajout de logements abordables à Saint-Honoré-de-Shenley permet de diversifier son offre immobilière en plus de contribuer à son développement démographique, social et économique. Ces logements permettront à des jeunes étudiants, des travailleurs, des familles et des personnes âgées autonomes de s'épanouir dans notre communauté. Depuis quelques années, celle-ci s'est dotée de services et d'infrastructures récréatives pour accueillir ces nouveaux résidents. »

Karine Champagne, mairesse de Saint-Honoré-de-Shenley

« Réunir tous les prérequis, tant en termes financiers qu'en termes de conception de projet, pour construire plus vite, plus durable et plus abordable est un moteur pour nous et ces 36 nouveaux logements en sont un bel exemple. Nous saluons l'engagement de toutes les parties prenantes de ce projet, notamment l'apport innovant des Industries Bonneville avec leur concept de construction modulaire et nous poursuivons nos efforts pour bonifier l'offre au Québec. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, représenté par Christian Dubois, directeur aux investissements aux Fonds régionaux de solidarité FTQ - Chaudière-Appalaches

« Chez Bonneville, nous avons pris un engagement clair : consacrer désormais près de 80 % de notre capacité de production au logement hors marché. Dans un contexte de crise, notre responsabilité est de mettre l'industrialisation au service de l'abordabilité. En standardisant, en automatisant et en travaillant en amont avec les partenaires publics et communautaires, nous croyons qu'il est possible d'inverser durablement la courbe des coûts de construction. Et surtout, nous voulons démontrer que cette solution ne doit pas être réservée aux grands centres : les municipalités, comme Saint-Honoré-de-Shenley, ont elles aussi droit à des logements de qualité, livrés rapidement et à prix maîtrisé. »

Éric Bonneville, coprésident des Industries Bonneville

« Le projet du complexe d'habitation Saint-Honoré démontre qu'il est possible de construire dans des plus petites communautés, qui ont autant de besoins en logement abordable que les grandes villes. Pour l'organisme la Villa du rêve et l'Office d'habitation du Sud des Appalaches, le logement signifie beaucoup plus qu'un toit sur la tête. Il s'agit d'un déterminant de la santé qui a un impact majeur chez la population. De pouvoir offrir à une communauté et à ses citoyens la capacité de se loger dans un milieu de vie convenable, à la fois sécuritaire et abordable, est pour nous non seulement une mission, mais avant tout une réponse à un besoin bien réel. Le projet a été possible grâce au travail d'équipe et à la contribution des acteurs de chaque organisation, qui n'ont pas eu peur d'y mettre du temps et de l'énergie. »

Mathieu Fontaine, directeur général de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches

Grâce à la construction modulaire, la durée du chantier a pu être réduite à seulement six mois. Cette méthode a permis d'accélérer le rythme des travaux et démontre l'efficacité et la fiabilité de ce type de projet.

