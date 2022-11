350 employés de Cascades ont choisi de rouler électrique

KINGSEY FALLS, QC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Il y a cinq ans, Cascades annonçait le lancement d'un programme unique et innovateur d'électrification des transports destiné à ses employé(e)s. L'entreprise fait aujourd'hui un bilan positif du programme alors que 350 employé(e)s ont fait le choix de rouler électrique depuis le lancement. Le programme continue de susciter un vif intérêt auprès des employé(e)s mais également auprès d'autres organisations désireuses de s'en inspirer. Il est toujours en vigueur et continue d'être déployé à travers nos opérations.

Bornes et aide financière

Le programme consiste à déployer progressivement sur nos sites des infrastructures de recharge et à offrir une aide financière pouvant aller jusqu'à 2 000 $ à l'achat ou à la location d'un véhicule branchable, neuf ou usagé, afin de lever les freins à l'acquisition d'un véhicule électrique. À ce jour, 117 bornes de recharge de niveau 2 (240V) ont été installées sur l'ensemble de nos sites au Québec et en Ontario. À ce nombre s'ajoute une borne rapide de niveau 3 (400V) à notre siège social de Kingsey Falls destinée à la communauté; la première borne de recharge rapide gratuite installée sur un site privé.

« Fidèle à ses valeurs et soucieuse de réduire son empreinte environnementale, Cascades est fière d'avoir donné vie à la suggestion d'un employé de déployer un programme visant à aider les employé(e)s à prendre le virage électrique et ainsi, à réduire les émissions indirectes de l'entreprise. Cette initiative s'ajoute aux nombreuses autres actions prises par l'entreprise en vue d'atteindre des réductions de GES agressives alignées et approuvées par la Science Based Targets Initiative (SBTi) », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Le déploiement à travers nos autres sites canadiens (Manitoba et Colombie-Britannique) sera complété d'ici quelques semaines et il se poursuivra ensuite sur nos sites américains (là où l'électrification permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon significative). En marge, Cascades continue de promouvoir auprès de ses employé(e)s le transport en commun et le covoiturage.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias: Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs: Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282-2697, [email protected]