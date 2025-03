CHARLOTTETOWN, PE, le 20 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus de 75 millions de dollars pour construire ou réparer 344 logements à l'Île-du-Prince-Édouard.

Ce financement a été fourni dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV), du Programme de prêt pour la construction d'appartements (PPCA), de l'Initiative pour la création rapide de logements 3.0 (ICRL 3.0) et du Fonds pour le logement abordable (FLA). Il a été accordé pour appuyer les activités préalables à la réparation, les principales rénovations écoénergétiques qui sont requises dans les immeubles collectifs résidentiels, ainsi que la construction et la réparation de logements dans la province. Grâce à cet investissement, des ménages à revenu faible ou modeste profiteront d'un logement abordable et confortable pendant longtemps. Des renseignements supplémentaires sur les programmes sont fournis dans la partie « faits en bref » ci‑dessous.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

En annexe du présent communiqué se trouve une liste détaillée de tous les projets ayant bénéficié d'un financement fédéral dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, du Programme de prêt pour la construction d'appartements, de l'Initiative pour la création rapide de logements 3.0, du Fonds pour le logement abordable pour les Autochtones et le Nord, et du Fonds pour le logement abordable.

Citations :

« L'investissement dans le logement a des effets positifs sur la vie des personnes au Canada et sur leurs collectivités. Le logement est le fondement qui permet aux gens de se bâtir une vie meilleure, de contribuer à la prospérité du pays et d'en profiter. - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Charlottetown, et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous pouvons venir en aide aux gens dans le besoin. Ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - Sean Casey, député fédéral de Charlottetown

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.





est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En décembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,87 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 42 000 logements et la réparation de plus de 168 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique.





offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a maintenant pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.





est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a maintenant pris fin. Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2024, la SCHL avait engagé 21,76 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 56 000 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.





est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au d'ici 2031-2032. Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs peuvent ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Au moyen de contributions, ce programme finance les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations. Il offre aussi des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour aider à financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.

investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement.

Renseignements supplémentaires :

Annexe : Projets bénéficiant d'un financement fédéral dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, du Programme de prêt pour la construction d'appartements, de l'Initiative pour la création rapide de logements 3.0 et du Fonds pour le logement abordable.



Nom de l'ensemble résidentiel Programme Adresse Financement Construction, réparation ou activités préalables Unités Projet PCLAV PCLAV 1 St John, Stratford 71 100 $ Activités préalables 0* 62 Sherwood Road PPCA 62 Sherwood Ave, Charlottetown 18 750 000 $ Construction 75 The Inn PCLAV 139 Weymouth Street, Charlottetown 55 890 $ Activités préalables 6 The Elms PCLAV 292 University Ave, Charlottetown 78 947 $ Activités préalables 20 30 Schooner PPCA 30 Schooner, Summerside 5 983 000 $ Construction 25 433 Central PPCA 433 Central, Summerside 14 567 000 $ Construction 60 Demande de SJH Financement pour la réparation du PCLAV PCLAV 1 St John, Stratford 2 984 922 $ Réparations 20 SEL 1 et 2 PCLAV 131 East, Summerside 104 075 $ Activités préalables 25 RHI 3.0 Première Nation d'Abegweit ICRL 3.0 55 Redstone, Scotchfort 4 2 280 446 $ Construction 12 Première Nation d'Abegweit - Complexe résidentiel - phase 1 FLAAN Lots 5, 6, 7 Mount Stewart 4 800 000 $ Construction 12 (Financement complémentaire) Montague Place FLA 140 Wightman, Montague 557 117 $ Construction 0 Summerside lodgement abordable sur la rue Granville FLA 415 rue Granville, Summerside 24 813 174$ Construction 89 (Financement complémentaire) Stratford Place FLA 140 Dale, Stratford 426 108 $ Construction 0 Total : 75 471 779 $

344

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personne-ressource : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]