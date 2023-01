33e Congrès de la FTQ : La FTQ aux devants - L'avenir du syndicalisme

MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) amorce ce matin le 33e Congrès de son histoire avec comme thème La FTQ aux devants - L'avenir du syndicalisme. Tout au long de la semaine, les quelque 1 200 militants et militantes auront à débattre de 187 résolutions portant, entre autres, sur les enjeux sociaux, les lois et les politiques publiques touchant l'emploi, l'équité et les actions féministes, les relations de travail, l'environnement et la transition juste, etc. Panel, conférences, ateliers, déclaration de politique sur la pandémie de COVID-19 et ses impacts pour les travailleurs et travailleuses sont au programme.

L'ouverture du Congrès se fera par le discours du président sortant, Daniel Boyer, qui aura été à la direction de la FTQ pendant 12 ans, soit 9 ans à titre de président et 3 ans à titre de secrétaire général. Daniel a amorcé sa carrière syndicale en 1978 alors qu'il occupait un poste de préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD de Verdun. « Militer syndicalement pendant 45 ans, on peut penser que ça use, mais c'est tellement gratifiant. Ça nous permet de contribuer à la construction d'une société plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse de l'environnement et plus solidaire », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

« Ce Congrès est aussi un bilan des trois dernières années, des années marquées par la crise de la COVID-19. Malgré cela, la FTQ et ses affiliés ont su relever le défi de la pandémie afin de poursuivre nos actions pour faire grandir notre société avec des actions structurantes pour toutes et tous », ajoute le secrétaire général, Denis Bolduc.

« Enfin, les personnes déléguées au Congrès auront l'occasion de réfléchir et de préparer l'avenir du mouvement syndical et, plus particulièrement, celui de la FTQ en vue des États généraux sur le syndicalisme qui seront organisés sous peu, conjointement avec les autres organisations syndicales, et nous sommes certains que nous y arriverons », conclut le président, Daniel Boyer, et le secrétaire général, Denis Bolduc.

Le 33e Congrès de la FTQ prendra fin ce jeudi 19 janvier en après-midi par l'élection du nouveau Bureau de la FTQ, représentant les syndicats affiliés, et des nouvelles personnes dirigeantes. Suivra un point de presse de la nouvelle équipe de direction à la salle de presse du Congrès (salle 525A).

Pour consulter les documents du Congrès ainsi que l'horaire; https://ftq.qc.ca/congres-2023/ .

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]