32 000 000 $ et 2 500 000 $ - Une fin de semaine payante : les gros lots du Lotto Max et du Lotto 6/49 raflés par des Québécois!

En bref

Liliane Synotte Deschênes (32 M$) Loterie : Lotto Max

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 18 octobre 2019

Lieu de résidence de la gagnante : Montérégie

Détaillant vendeur : Maxi & Cie

(2655, chemin Chambly, Longueuil)

Ce détaillant recevra une commission de 320 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal Jean-Roch Tremblay et Sophie Grothé (2,5 M$) Loterie : Lotto 6/49

Catégorie : gros lot partagé

Date du tirage : 19 octobre 2019

Lieu de résidence des gagnants : Montérégie

Détaillant vendeur : Dépanneur Ultra Denison

(1000, chemin Denison Est, Shefford)

Ce détaillant recevra une commission de 25 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal

Une nouvelle multimillionnaire grâce au Lotto Max

Liliane a l'habitude de se procurer des billets du Lotto Max, sa loterie préférée.

C'est le lendemain du tirage que la gagnante, accompagnée de son conjoint, a vérifié son billet à l'aide du vérificateur de billets libre-service situé dans un kiosque de Loto-Québec. Elle n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait.

Surprise, Liliane croyait avoir vu apparaître un montant de 32 000 $ à l'écran. C'est plutôt 32 000 000 $ que la gagnante venait de remporter, soit le gros lot du Lotto Max. Encore plus de zéros!

La fin de semaine a été très longue pour la chanceuse, qui avait très hâte de venir réclamer cette impressionnante somme aux bureaux de Loto-Québec. Elle avait bien rangé son billet dans son sac à main, qu'elle n'a pas quitté des yeux. Elle l'a même gardé avec elle pour dormir!

Maintenant multimillionnaire, Liliane souhaite s'acheter une moto et une voiture ainsi que voyager avec son conjoint et son fils.

Une réaction qui a de quoi réveiller toute la famille

Toute la famille dormait lorsque Jean-Roch a appris qu'il devenait millionnaire. « J'ai lâché un cri en voyant le montant sur l'écran et j'ai réveillé tout le monde », a confié le gagnant.

Tirée du sommeil par les cris de son père, sa fille a cru qu'il y avait un nid d'abeilles dans la maison.

Jean-Roch et Sophie se sont rendus chez un détaillant pour montrer au commis la capture d'écran qu'ils avaient prise de l'application mobile Loteries de Loto-Québec et faire valider leur billet.

Le couple souhaite prendre le temps de réfléchir à ses projets avant d'entreprendre quoi que ce soit.

Citation

« Les Québécois ont été particulièrement chanceux à la loterie la fin de semaine dernière. En plus des gros lots de 32 000 000 $ au Lotto Max et de 2 500 000 $ au Lotto 6/49, un autre gros lot de 1 000 000 $ a été remporté dans la région du Centre-du-Québec, cette fois-ci au tirage de l'Extra du 19 octobre », a déclaré Isabelle Jean, présidente des opérations - Loteries et vice-présidence aux affaires publiques.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au cœur de ses activités. Du 1er janvier au 22 octobre 2019, Loto-Québec a versé 70 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 65 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 21 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

