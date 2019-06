31e Francos de Montréal - L'été montréalais démarre sur les chapeaux de roue avec les Francos de Montréal

MONTRÉAL, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, applaudit la richesse et la diversité de la 31e édition des Francos de Montréal.

Le populaire festival débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 22 juin. Sa programmation majoritairement gratuite comprend plus de 200 spectacles dont les trois quarts sont présentés sur des sites extérieurs du Quartier des spectacles, dans le centre-ville de Montréal. L'événement culturel accueille près d'un million de visiteurs, dont plus de la moitié habite Montréal. Il attire aussi des médias et des professionnels de l'industrie musicale de partout dans le monde.

« L'été démarre sur les chapeaux de roues dans le Quartier des spectacles avec les Francos de Montréal. C'est un festival chouchou des Montréalaises et Montréalais, qui met en valeur la chanson francophone dans toute sa diversité, d'ici et de la scène francophone internationale. C'est un des grands événements culturels que j'aime également pour sa solide organisation et pour son ouverture à la nouveauté, tout en conservant une belle place aux valeurs sûres. Merci à toute l'équipe pour avoir réussi à faire des Francos de Montréal un rendez-vous majeur de l'été montréalais contribuant à la vitalité extraordinaire du cœur de la métropole », déclare la mairesse de Montréal.

La Ville de Montréal soutient annuellement les Francos de Montréal depuis 2016, à hauteur de 325 000$. Pour connaître sa programmation, visitez www.francosmontreal.com.

