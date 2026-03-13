30 logements sociaux supplémentaires pour personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil et l'organisme Habitations communautaires Longueuil (HCL) ont inauguré la phase 1 du projet Un toit pour tous, un immeuble de 30 logements sociaux destinés aux personnes en transition de sortie de l'itinérance ou celles à risque de le devenir. Il s'agit d'un investissement de plus de 16 M$. Du même coup, les partenaires ont pu confirmer qu'un financement conditionnel est en voie d'être accordé pour une deuxième phase du projet.

L'inauguration a eu lieu en présence de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Mme Caroline Desrochers, au nom du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, M. Gregor Robertson et de la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée de Longueuil--Charles-LeMoyne, Mme Sherry Romanado.

Elles étaient accompagnées de la ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, de la députée de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismond, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, du directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Patrick Bélanger, de la présidente du Conseil d'administration d'Habitations communautaires Longueuil, Mme Mary Claire Mac Leod, et de la directrice du Repas du Passant, Mme Danielle Leblanc.

Le gouvernement du Canada a investi dans ce projet plus de 3,4 M$ en vertu de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La contribution du gouvernement du Québec a pris la forme d'une subvention de plus de 3,2 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. S'ajoute une autre somme gouvernementale de 3,7 M$ issue d'une entente tripartite entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville et la SHQ. Quant à la Ville de Longueuil, elle a alloué à l'organisme une somme de 2 M$ sous différentes formes d'aide.

Deuxième phase

Pour ajouter à cette inauguration, les partenaires ont également confirmé s'être entendu sur le financement conditionnel d'une deuxième phase, dont le coût de réalisation est estimé à 23,2 M$. Le gouvernement du Québec versera une somme de 9,7 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la SHQ. Quant au gouvernement du Canada, il prévoit accorder un financement de 9,5 M$ sous forme de prêt-subvention et de prêt à faible taux d'intérêt, provenant du Fonds pour le logement abordable. La Ville de Longueuil contribuera également à ce projet avec une somme de 3,9 M$. Cette deuxième phase, dont les travaux devraient s'étaler jusqu'en mai 2027, mènera à l'ajout de 54 autres logements sociaux.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales aux défis liés au logement. Ce projet est un exemple de ce qu'il est possible de faire lorsque les gouvernements et les municipalités travaillent de concert. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Chaque personne mérite un lieu sûr, stable et digne pour reconstruire sa vie. Avec ces nouveaux logements sociaux, notre gouvernement réaffirme son engagement à soutenir les personnes en situation d'itinérance et à travailler avec les communautés pour offrir des solutions durables. Ensemble, nous posons des gestes concrets pour que personne ne soit laissé de côté. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le projet que nous annonçons aujourd'hui fera une réelle différence pour personnes à risque d'itinérance d'ici, à Longueuil. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« L'accès à un logement est un déterminant essentiel de la santé. En soutenant des initiatives comme celle portée par Habitations communautaires de Longueuil, nous renforçons notre capacité collective à prévenir la détresse, à favoriser la réinsertion et à offrir un accompagnement adapté aux besoins réels des personnes en situation d'itinérance. Félicitations à l'équipe de Bâtir son quartier ainsi qu'à tous les autres partenaires. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides

« Grâce à des projets de partenariat comme ceux annoncés aujourd'hui, nous innovons pour améliorer la vie de nos communautés. En construisant 30 nouveaux logements à Longueuil, on offre ainsi à davantage de personnes en situation d'itinérance un chez-soi chaleureux et sécuritaire pour qu'elles puissent prendre un nouveau départ. Ensemble, avec le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil et Habitations communautaires de Longueuil (HCL), nous contribuons à bâtir une collectivité plus forte et un Canada plus fort pour tous. »

Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée de Longueuil-Charles-LeMoyne

« L'accès à un logement sécuritaire et stable est un pas essentiel vers la dignité et l'autonomie. Ces nouveaux logements offriront à des personnes en situation d'itinérance la possibilité de se reconstruire dans un environnement humain et bienveillant. Je suis fière de voir notre communauté se mobiliser pour soutenir les plus vulnérables et bâtir un avenir où chacun et chacune a sa place. Je salue le travail des organismes Habitations communautaires Longueuil, Le Repas du Passant et Réseau d'habitations Chez Soi. »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire de la ministre responsable des services sociaux et députée de Marie-Victorin

« Le projet Un toit pour tous est très significatif pour la Ville de Longueuil et nous travaillons activement à sa réalisation depuis plusieurs années, en collaboration avec nos partenaires. Nous savons toutes et tous que la seule vraie solution structurante à l'itinérance passe par le logement avec soutien communautaire et c'est précisément à ce besoin que vient répondre le projet. Celui-ci permettra à la fois de réduire la pression sur les ressources en hébergement d'urgence du territoire et d'offrir une voie de transition durable à celles et ceux qui sont sur le point de s'en sortir, en plus de prévenir que certaines personnes à risque n'y sombrent. Je suis vraiment fière de ce travail collectif qui fera la différence pour les plus vulnérables de notre communauté et je tiens à saluer la contribution incroyable de Mary Claire et Danielle qui portent ce projet à bout de bras depuis tant d'années, avec une détermination sans faille. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Un toit pour tous est le fruit d'un rêve partagé et d'un travail concerté. Ensemble, nous créons un environnement stable et humain permettant à chacun de trouver sa place et d'établir des racines dans sa communauté. »

Mary Claire Mac Leod, présidente du Conseil d'administration d'Habitations communautaires de Longueuil

« Grâce à un accompagnement solide, portés par la patience et la ténacité de tous, le rêve de relocaliser Le Repas du Passant s'est enfin concrétisé. Notre organisme de première ligne a maintenant fièrement pignon sur rue dans le projet Un toit pour tous. Ce grand projet n'aurait pas vu le jour sans le soutien, la confiance et l'engagement de nos partenaires envers les gens de la communauté. »

Danielle Leblanc, directrice générale, Le Repas du Passant

« L'équipe de Bâtir son quartier est fière d'accompagner l'OBNL Habitations Communautaires Longueuil (HCL) depuis ses tout débuts. L'inauguration de la phase 1 du projet Un toit pour tous et l'annonce de la phase 2 témoignent de la détermination remarquable de l'organisme à répondre aux besoins des personnes vulnérables et à risque d'itinérance. Nous saluons l'engagement de HCL, du milieu communautaire longueuillois et des bailleurs de fonds, tous unis pour offrir des milieux de vie inclusifs à celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Edith Cyr, directrice générale, Bâtir son quartier

Faits saillants :

Tant dans la phase I que dans la phase II, tous les ménages d'Un toit pour tous auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui limitera leur contribution au paiement de leur loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Longueuil.

Le Repas du Passant est un organisme de première ligne qui œuvre à assurer la sécurité alimentaire des personnes et des familles vulnérables de l'agglomération de Longueuil et offre un accompagnement psychosocial pour favoriser l'autonomie et l'inclusion sociale.

Pour plus d'informations, consultez la fiche des projets.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

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À propos de la Société d'habitation du Québec

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Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Direction des communications et de l'expérience citoyenne, Ville de Longueuil, 450 463-7270, [email protected]