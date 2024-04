30 ans, 30 000 enfants - La Fondation Opération Père Noël célèbre son 30e anniversaire

LAVAL, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - C'est la fête au Pôle-Nord! La Fondation Opération Père Noël (OPN) célèbre ses 30 ans et marque le coup d'envoi des festivités lors d'un cocktail de reconnaissance avec ses donateurs et ses bénévoles de longue date. La Mère et le Père Noël en chef Normand Brault et Thérèse Guillemette ont profité de l'évènement pour lancer les festivités en dévoilant une nouvelle image et un défi féérique : faire vivre la magie de Noël à quelque 30 000 enfants dans le besoin. Pour accomplir cette importante mission, ils pourront compter pour la toute première fois sur la fée des étoiles Monic Néron, journaliste, animatrice, réalisatrice et maintenant fière ambassadrice de la Fondation.

« La cause d'Opération Père Noël me tient profondément à cœur depuis plusieurs années. Je suis sincèrement touchée et honorée de la confiance que me portent Thérèse et Normand. J'embrasserai mon rôle de fée des étoiles avec tout mon être, parce que ces enfants méritent d'avoir des étincelles dans les yeux le matin du

25 décembre », mentionne Monic Néron.

Une histoire de gens au grand coeur

L'histoire d'OPN débute en 1995, avec une jeune enfant en larmes. Normand Brault, à l'époque psychoéducateur dans un centre jeunesse, écoute la petite lui raconter son angoisse que le père Noël l'oublie une fois de plus cette année. Pour l'apaiser, Normand lui propose d'écrire au père Noël pour lui demander ce qu'elle souhaite recevoir et lui promet qu'il s'assurera que celui-ci reçoive sa lettre.

Sa conjointe, Thérèse Guillemette, qui travaille alors aussi dans un centre jeunesse, lui propose de faire écrire des lettres et d'offrir des cadeaux aux 20 enfants du centre dans lequel la jeune fille réside, afin de ne peiner aucun d'entre eux. D'année en année, ils élargissent leur réseau de centres de services sociaux pour aider de plus en plus d'enfants dans le besoin.

« Et nous voici, 30 ans plus tard, prêts à relever le défi de faire vivre la magie de Noël à plus de 30 000. J'arrive à peine à y croire! », mentionne la mère Noël en chef et cofondatrice d'OPN Thérèse Guillemette.

Comment devenir père Noël ou lutin collaborateur?

Pour devenir père Noël, il suffit de compléter le formulaire en ligne sur notre site web : perenoel.operationperenoel.com/inscription .

Il est également possible de faire des dons, en argent, en marchandise ou en service afin d'aider la Fondation à réduire au maximum les dépenses liées à ses activités.

« Heureusement que nous pouvons compter sur de nombreux bénévoles pour prêter main-forte et permettre à Opération Père Noël de s'étendre à travers la province. Sans compter l'apport inestimable de nos fidèles donateurs et partenaires et de nos précieux pères Noël! Grâce à la générosité de tous, OPN n'a pas fini de vous surprendre! », conclut Thérèse Guillemette.

À propos de la fondation Opération Père Noël

Opération Père Noël est un organisme sans but lucratif qui permet à de généreux donateurs de devenir le père Noël d'un enfant défavorisé, qui autrement ne recevrait aucun présent sous le sapin. Depuis l'atelier du père Noël, ce sont des milliers de cadeaux qui s'emballent, prêts à remplir de joie le cœur d'enfants provenant de plus de 16 différentes régions du Québec. Au cours des 30 dernières années, plus de 225 000 enfants de toutes les régions du Québec ont bénéficié de la générosité des pères Noël d'Opération Père-Noël. La très grande majorité des personnes qui œuvrent à Opération Père Noël sont bénévoles. Elles offrent gracieusement de leur temps pour rendre possible cette grande chaîne de bonté.

