Fondation Opération Père Noël : Plus de 300 Pères Noël manquent à l'appel en Outaouais, en Abitibi et en Gaspésie

LAVAL, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Alors qu'elle entame sa 30e campagne, la Fondation Opération Père Noël constate une importante augmentation du nombre de demandes d'enfants par rapport aux nombre de pères Noël inscrits, et ce, principalement dans les régions suivantes : Outaouais (Gatineau, Papineau et Pontiac), Abitibi (Val d'Or) et la Haute Gaspésie (Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts).

Un plus grand nombre d'enfants dans le besoin

« Nous savons que la situation financière de bien des québécois et québécoises est difficile. Nous le constatons d'ailleurs puisqu'encore cette année, nous prévoyons recevoir quelque 33 000 lettres d'enfants dans le besoin, soit une augmentation de 15 % depuis l'an dernier. Nous faisons appel à la générosité des gens et plus particulièrement à celle des habitants et habitantes de l'Outaouais, de l'Abitibi et de la Gaspésie afin que tous les enfants puissent vivre un moment magique le matin du 25 décembre », mentionne Thérèse Guillemette, mère Noël et co-fondatrice de la Fondation Opération Père Noël.

Exemples de demandes reçues

Les enfants desservis par la Fondation partagent leur liste de souhaits au père Noël en incluant des choix de cadeaux d'une cinquantaine de dollars.

« Bien que la plupart des enfants demandent des jouets, des livres ou des vêtements, la pauvreté peut revêtir un tout autre visage. En effet, plusieurs jeunes ne demandent pas une gâterie mais plutôt de combler des besoins essentiels, comme d'avoir un manteau, des bottes ou même de la nourriture », ajoute Mme Guillemette.

Devenir père Noël et faire un don

Pour devenir père Noël, il suffit de compléter le formulaire en ligne sur notre site web : perenoel.operationperenoel.com/inscription.

Malgré qu'il manque moins de pères Noël, pour l'instant, dans les autres régions du Québec, toute aide est la bienvenue. Par exemple, les dons en argent sont précieux puisqu'ils peuvent permettre de répondre à des demandes de dernière minute, par exemple dans le cas d'une crise familiale où des enfants se retrouveraient en maison d'hébergement pour femmes violentées ou en centre de réadaptation la veille de Noël. Pour faire un don : operationperenoel.com/faites-un-don/

Contribuer en participant à un cocktail de Noël grandiose

C'est le 6 novembre prochain à la prestigieuse Maison Alcan qu'aura lieu le cocktail de Noël au profit de la Fondation Opération Père Noël. Une façon festive de contribuer tout en passant une mémorable soirée! Pour se procurer des billets: https://www.zeffy.com/ticketing/60f1b478-0218-4452-b86e-6066f6437d1a

« Je remercie d'avance du fond du cœur ceux et celles qui se sentiront interpellé(e)s. Leur engagement fera une grande différence dans la vie d'un enfant et qui sait, lui donnera probablement un peu d'espoir et la confirmation que le père Noël existe vraiment! », conclut Thérèse Guillemette.

À propos de la Fondation Opération Père Noël

Depuis 1995, la Fondation Opération Père Noël permet à de généreux donateurs de devenir le père Noël d'un enfant défavorisé, qui autrement ne recevrait aucun présent sous le sapin. En acceptant ce rôle, les pères Noël doivent acheter l'un des cadeaux demandés par l'enfant, l'emballer et le remettre à l'un(e) de nos lutin(e)s bénévoles. Au cours des 29 dernières années, plus de 230 000 enfants de toutes les régions du Québec ont bénéficié de la générosité des pères Noël de la Fondation Opération Père-Noël. La très grande majorité des personnes qui œuvrent à Opération Père Noël sont bénévoles. Elles offrent gracieusement de leur temps pour rendre possible cette grande chaîne de bonté.

