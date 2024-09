Nouvelle collaboration - La Fondation Opération Père Noël s'associe à la Fondation des jeunes de la DPJ pour offrir la magie de Noël à davantage de jeunes Montréalais

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La Fondation Opération Père Noël est fière d'annoncer une nouvelle collaboration avec la Fondation des jeunes de la DPJ afin d'étendre sa mission de générosité et de réconfort à davantage de jeunes de la DPJ, à Montréal.

Depuis 1995, la Fondation Opération Père Noël œuvre à faire briller les yeux d'enfants les plus vulnérables de notre société en leur offrant le cadeau qui figure dans leur liste adressée au Père Noël. Grâce à la mobilisation de généreux donateurs et de dévoués bénévoles, des milliers d'enfants vulnérables vivent la magie de Noël année après année.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Fondation des jeunes de la DPJ, qui est déjà dotée de solides programmes au profit des jeunes en besoin de protection, pour leur offrir des présents à l'occasion de la période des Fêtes », a déclaré Thérèse Guillemette, cofondatrice d'Opération Père Noël. « Ensemble, nous pourrons faire en sorte que chacun d'entre eux se sente reconnu, choyé et soutenu par sa communauté », a ajouté Normand Brault, cofondateur et président-directeur général d'Opération Père Noël.

Par cette collaboration, la Fondation Opération Père Noël pourra rejoindre un plus grand nombre d'enfants et d'adolescents pris en charge par la DPJ, à Montréal, en contribuant à ce que chacun reçoive le cadeau qu'il a souhaité. Les donateurs quant à eux pourront devenir les pères Noël personnels de ces jeunes en choisissant et en offrant ce présent.

« C'est un honneur pour nous de bonifier notre campagne annuelle de cadeaux de Noël en nous adjoignant l'expertise de la Fondation Opération Père Noël pour la préparation et la distribution de ceux-ci. Cette alliance ne peut que contribuer davantage à notre souhait profond d'offrir un Noël inoubliable aux jeunes de la DPJ, à Montréal. », a affirmé Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. « Grâce à la générosité de notre communauté dans le cadre de nos différentes campagnes, nous pouvons insuffler un peu de magie et d'espoir dans leur vie. Cette association avec la Fondation Opération Père Noël y contribuera très concrètement pour la période des Fêtes. »

Les personnes souhaitant s'impliquer en tant que donateur ou bénévole peuvent consulter le site web d'Opération Père Noël au https://operationperenoel.com.

Les personnes qui souhaitent faire un don à la Fondation des jeunes de la DPJ peuvent le faire ici.

À propos d'Opération Père Noël

La Fondation Opération Père Noël (OPN) permet à des enfants défavorisés ou abandonnés de vivre la magie de Noël. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, ces enfants reçoivent un cadeau neuf parmi ceux demandés dans leur lettre au père Noël. Depuis 1995, elle a réussi à rejoindre des milliers d'enfants à travers le Québec grâce à l'implication de bénévoles et de partenaires dévoués.

https://operationperenoel.com

À propos de la Fondation des jeunes de la DPJ

Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Dans un désir d'accroître l'impact de ses actions et pour répondre aux besoins criants toujours plus nombreux, la Fondation a élargi sa mission afin d'apporter une aide aux jeunes pris en charge par la DPJ, ailleurs au Québec. Ayant pour port d'attache Montréal, la Fondation continue d'appuyer les jeunes de la métropole, tout en renouvelant chaque année un appui aux initiatives régionales.

https://www.fondationjeunesdpj.ca

Pour toute demande d'entrevue : Maude Bujeault Bolduc, Lutine bénévole et administratrice responsable des communications, Fondation Opération Père Noël, 514 743-6248, [email protected]