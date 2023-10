3 propriétaires de PME québécoises sur 5 sont préoccupés par l'impact potentiel d'une grève du secteur public

MONTRÉAL, le 22 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile un rapport de sondage au sujet des négociations des conventions collectives du secteur public québécois. La possibilité d'une grève inquiète une importante majorité de PME du Québec :

57 % des propriétaires de PME sont préoccupés par l'impact potentiel d'une grève du secteur public sur leur entreprise et les petites entreprises du Québec;

60 % croient que la tendance actuelle consistant à augmenter les effectifs dans le secteur public par rapport à ceux du secteur privé n'est pas viable financièrement à long terme pour l'État;

63 % estiment que les effectifs du secteur public québécois devraient être réduits dans les domaines surreprésentés (p. ex., au moyen de l'attrition);

ex., au moyen de l'attrition); 86 % sont d'avis que le gouvernement du Québec devrait réaffecter ses ressources dans les domaines où les besoins sont les plus criants (p. ex., enseignants/enseignement, médecins/santé).

« Les présentes négociations du secteur public et ses conséquences éventuelles sur la prestation de services, surtout en cas de grève, inquiètent au plus haut point les chefs de PME québécoises. Ces petites entreprises qui se font dire de s'automatiser ou de disparaitre face aux conséquences de la pénurie de main-d'œuvre, ne perçoivent pas le même sentiment d'urgence de la part des parties prenantes du secteur public. Il est peut-être temps de voir comment prioriser, réaffecter, automatiser l'appareil public plutôt que de rester dans un paradigme d'augmentation d'effectifs et de ressources », commente Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales pour le Québec.

Ne pas oublier la capacité de payer des contribuables et des petites entreprises

La FCEI souhaite rappeler qu'au bout de ligne, ce sont les contribuables, dont les petites entreprises, qui assumeront la facture de ces négociations. Ils vivront les impacts directs d'une grève tant sur la prestation de services, la perte de productivité, que sur l'augmentation des coûts qui mettront de la pression sur les finances publiques.

« Il faut assurer une rigueur budgétaire, parce qu'on ne peut plus mettre de pression sur les payeurs de taxes et sur nos petites entreprises. Doit-on rappeler que nous sommes déjà la province où la fiscalité est l'une des plus lourde pour les citoyens et celle la plus défavorable du pays pour les petites entreprises avec des taxes sur la masse salariale 30 % plus élevées et un taux d'impôt réduit inaccessible pour les plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services? Le gouvernement du Québec doit penser aux contribuables et tenir le cap », conclut François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Méthodologie

Sondage Votre voix - résultats finaux de septembre 2023. Sondage omnibus en ligne de la FCEI du 7 au 21 septembre 2023. Les résultats sont basés sur les réponses de 643 membres de la FCEI qui sont propriétaires de PME et issus de tous les secteurs et de toutes les régions du Québec. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste avec le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur de +/- 3,9 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle représente 21 000 membres au Québec et vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

