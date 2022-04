3 M$ pour la réalisation d'un projet d'habitation pour femmes et enfants autochtones victimes de violence familiale

QUÉBEC, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 3 M$ sera versée à l'organisme Maison communautaire Missinak afin de permettre la réalisation d'un projet d'habitation pour femmes et enfants autochtones victimes de violence familiale.

Cette maison de douze logements transitoires sera située à Québec. Le logement transitoire dans une ressource de deuxième étape procure aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale un milieu de vie confidentiel où la sécurité est une priorité, ce qui leur permet de poursuivre la recherche d'un logement permanent.

Citations :

« L'accessibilité au logement et la sécurité des femmes et des enfants subissant de la violence familiale sont au cœur des priorités de notre gouvernement. Grâce à cette aide financière de 3 M$ du gouvernement du Québec, un nouveau milieu de vie pourra voir le jour et il permettra à des femmes et des enfants autochtones victimes de violence de bénéficier d'un endroit sécuritaire où ils pourront reprendre le contrôle de leur vie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La lutte contre la violence conjugale est l'une des priorités de notre gouvernement. Depuis 2018, nous avons annoncé des investissements sans précédent de près d'un milliard de dollars pour contrer la violence faite aux femmes, entre autres en bonifiant les services d'aide aux femmes et aux enfants qui sont victimes de violence conjugale. L'accessibilité aux différents services est extrêmement importante, et l'ajout de cette maison de deuxième étape permettra de mieux servir les femmes autochtones dans la région de Québec. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La grande présence de violence conjugale et familiale dans les milieux autochtones est extrêmement préoccupante. Ce nouveau projet d'habitation aura un effet concret sur le bien-être de plusieurs femmes autochtones et leurs enfants victimes de cette violence en leur permettant de faire une pause et de panser leurs blessures dans un endroit culturellement adapté et sécuritaire. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Dans la foulée de nos investissements historiques pour prévenir et contrer la violence conjugale, notre gouvernement continue de consacrer des investissements significatifs à des mesures concrètes qui prennent en compte les besoins des milieux autochtones. La maison Missinak constitue un bon exemple de solutions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des femmes et des enfants autochtones. Je félicite tous ceux et celles qui ont contribué à faire de ce projet une réalité au cœur de notre Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le financement de ce projet s'inscrit dans la réalisation de mesures gouvernementales s'adressant aux Premières Nations et aux Inuits en matière de lutte aux violences conjugales et familiales, mais également dans le cadre de mesures visant à appuyer le bien-être des Autochtones.

Ce projet donne suite aux constats de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (Commission Viens) et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

