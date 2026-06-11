2XU nommé partenaire officiel de compression du Halifax Tides FC

Une marque de compression de calibre mondial se joint à l'un des clubs de football professionnel en pleine ascension au Canada pour soutenir la préparation, la performance et la récupération des athlètes.

HALIFAX, Nouvelle Écosse, le 11 juin 2026 /CNW/ - 2XU, la marque mondiale de performance reconnue pour sa compression de calibre mondial, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec le Halifax Tides FC à titre de partenaire officiel du club pour la deuxième saison de la National Soccer League (NSL).

Halifax Tides FC; Sarah Taylor

Ce partenariat apporte les vêtements de compression scientifiquement conçus de 2XU dans l'environnement de performance des Tides, soutenant les joueurs tout au long du cycle complet d'entraînement et de compétition, de la préparation au gym à la performance du match, en passant par le voyage et la récupération après match.

Pour 2XU, le partenariat est une continuation claire de ce que la marque a été bâtie pour : aider les athlètes à performer à un niveau supérieur grâce aux produits techniques, à la science de la compression et à une attention constante à la récupération.

« Halifax Tides FC est exactement le genre de club que 2XU doit soutenir. Ambitieux, dirigé par les athlètes, nous aidons à construire quelque chose avec un véritable élan », déclare Harry Markl, CEO de 2XU. « Notre compression n'est pas là pour faire de la figuration. Ill s'agit bien d'un équipement de performance. Il est conçu pour soutenir les athlètes avant, pendant et après la compétition, en les aidant à mieux se préparer, à performer plus fort et à récupérer plus rapidement. »

Fondée en Australie et digne de confiance par des athlètes d'élite à l'échelle mondiale, 2XU a longtemps fonctionné à l'intersection de la science du sport et de la performance athlétique. Sa technologie de compression est conçue pour soutenir la circulation, le confinement musculaire et la récupération, aidant les athlètes à gérer les exigences physiques des entraînements et des compétitions de haute performance répétées.

Pour le Halifax Tides FC, le partenariat ajoute une autre couche à l'infrastructure de performance croissante du club alors qu'il entre dans sa prochaine phase de compétition dans la super ligue du Nord.

« Au cours de notre deuxième saison, notre objectif demeure de continuer à améliorer les normes dans tous les secteurs du club », déclare Ruth Fahy, vice-président du football au Halifax Tides FC. « Nos joueurs et notre personnel visent l'excellence dans toutes les tâches quotidiennes, et des partenariats comme celui-ci jouent un rôle important dans le soutien de l'environnement de haute performance nécessaire pour rivaliser constamment à un niveau élevé. »

Le partenariat s'étendra également au-delà du terrain, alors que 2XU et le Halifax Tides FC élaboreront des initiatives communautaires et axées sur les partisans tout au long de la saison, y compris de l'éducation au rendement, du contenu axé sur le rétablissement, des activations locales et des récits comarqués conçus pour rapprocher les joueurs, les partisans et la communauté sportive d'Halifax en général.

Ensemble, 2XU et le Halifax Tides FC visent à montrer à quoi devraient ressembler les partenariats de performance modernes : non seulement l'emplacement du logo, mais aussi le produit, l'éducation, la narration et le soutien aux athlètes qui travaillent ensemble.

Compression 2XU. Pour les athlètes qui doivent se préparer, performer, récupérer - et repartir.

À propos de 2XU

2XU (Two Times You) est une marque de performance mondiale spécialisée dans les vêtements de compression et de sport technique, née de Triathlon. Conçus selon une approche axée sur l'athlète et fondés sur la recherche scientifique, les produits 2XU sont reconnus dans le monde entier pour améliorer les performances, soutenir la récupération et permettre aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes.

À propos de Halifax Tides

Halifax Tides est un club de soccer professionnel qui fait partie de la National Soccer League (NSL). Après une saison inaugurale couronnée de succès, le club continue de miser sur sa réputation de joueur de haute intensité et son engagement ferme envers le développement des athlètes et les liens communautaires.

SOURCE 2XU North America

CONTACT : Laurel Alexander, [email protected]