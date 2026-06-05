2XU apporte son expertise en compression aux champions de la NSL, le Vancouver Rise FC

La marque mondiale de compression se joint aux champions en titre de la National Soccer League (NSL) pour permettre aux athlètes d'atteindre de nouveaux sommets

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 5 juin 2026 /CNW/ - 2XU, la marque mondiale de performance reconnue pour articles de compression de classe mondiale, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec le Vancouver Rise FC, qui deviendra le partenaire officiel du club en matière de compression pour la prochaine saison de la National Soccer League (NSL).

2XU-Rise-Stadium (PRNewsfoto/2XU North America)

L'annonce fait suite à une campagne inaugurale remarquable pour le Rise FC, qui s'est rapidement imposé comme l'une des équipes les plus dynamiques et résilientes de la NSL, et championne inaugurale. Leur rythme, leur constance et leur avantage concurrentiel ont permis une réussite déterminante lors de la première année de la ligue, plaçant la barre très haut alors que la NSL entame sa deuxième saison très attendue.

Alors que le Rise FC cherche à poursuivre sur sa lancée, 2XU fournira ses vêtements de compression scientifiquement conçus pour soutenir la performance, la récupération et la durabilité des joueurs tout au long de la saison.

Pour 2XU, le partenariat reflète la conviction fondamentale de la marque que la compression n'est pas là pour faire joli, mais qu'il s'agit bien d'un équipement de performance.

« Le Vancouver Rise FC a déjà prouvé ce que l'ambition, la détermination et les normes de haute performance peuvent créer », déclare Harry Markl, chef de la direction de 2XU. « Mais les champions ne renouvellent pas un exploit en restant immobiles, mais en se préparant mieux et en récupérant mieux. Ils trouvent des améliorations, petites et grandes, qui leur permettent de repartir. C'est exactement là que 2XU intervient. »

Créé en Australie, 2XU a bâti sa réputation par la technologie de compression, la science du sport et les tests techniques de produits. Ses vêtements de compression sont conçus pour stimuler la circulation, le maintien musculaire et la récupération, aidant les athlètes à gérer les exigences répétées de l'entraînement et de la compétition d'élite.

Alors que le Vancouver Rise FC entame sa deuxième saison de la Northern Super League, 2XU sera intégré à l'ensemble de l'environnement d'entraînement et de récupération du club, soutenant les joueurs alors qu'ils travaillent à consolider le succès de leur première année.

« Remporter le premier championnat de la NSL a été une moment incroyable pour ce club, mais nous nous concentrons maintenant sur la suite des événements », déclare Robyn Gayle, directeur du soccer pour le Rise FC. « Notre partenariat avec 2XU permet à nos joueurs d'avoir accès à des produits de compression de la plus haute qualité et à une expertise de performance qui soutient la façon dont nous récupérons et performons pendant une saison exigeante. »

Le partenariat s'étendra également au-delà du terrain, avec la création de contenu comarqué par 2XU et le Vancouver Rise FC, des récits de joueurs et des activations communautaires visant à éduquer les athlètes et les partisans sur le rôle de la compression dans la préparation, la performance et la récupération.

Ensemble, 2XU et le Vancouver Rise FC donneront vie à un message simple :

Les champions récupèrent. Les champions rechargent leurs batteries. Les champions sont plus forts par nature.

À propos de 2XU

2XU (Two Times You) est un chef de file mondial de la compression de performance et des vêtements de sport techniques, recevant la confiance des athlètes d'élite du monde entier. Fondé sur un engagement envers l'innovation et la conception basée sur des données éprouvées, 2XU crée des produits qui aident les athlètes à se préparer, à performer et à récupérer à leur plus haut niveau.

À propos du Vancouver Rise

Le Vancouver Rise est un club de soccer professionnel qui évolue dans la National Soccer League (NSL). Reconnu pour son style dynamique et son esprit compétitif, le club s'est imposé comme l'un des meilleurs clubs de la ligue lors de sa saison inaugurale et continue de miser sur son succès en championnat.

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SOURCE 2XU North America

CONTACT : Laurel Alexander, [email protected]