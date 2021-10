2e Sommet de l'immigration au Québec

Une journée pour échanger sur les enjeux de l'immigration dans un Québec post-pandémique

Québec, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Sommet de l'immigration au Québec, le rendez-vous des professionnelles et professionnels concernés par l'immigration et ses enjeux, fera son grand retour le 19 octobre 2021, au Fairmont Le Château Frontenac, à Québec, en présence de nombreux représentants des communautés politique, institutionnelle et d'affaires.

Organisé par Immigrant Québec Pro avec le soutien du gouvernement du Québec, le Sommet de l'immigration est conçu comme une journée d'échanges et de collaboration sur les questions, initiatives et bonnes pratiques en matière notamment d'attraction et d'intégration des personnes immigrantes. Exceptionnellement, cet événement se déroulera en présence des participants, qui se sont inscrits en grand nombre.

Les mots d'ouverture seront prononcés par :

Madame Geneviève Guilbault , vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Madame Nadine Girault , ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides Monsieur Jean Boulet , ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie Monsieur Benoit Charette , ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval

« Notre gouvernement met en place tous les moyens pour assurer une relance forte et durable de l'économie québécoise et l'immigration fait partie des solutions. Les personnes immigrantes représentent une grande richesse. Ils possèdent le potentiel de contribuer à la vitalité économique des différentes régions du Québec et de s'y épanouir pleinement. Le Sommet de l'immigration est une occasion privilégiée pour rassembler les acteurs et les partenaires qui veillent à une intégration réussie des personnes immigrantes au marché du travail et à l'ensemble de la vie collective. Avec l'engagement des participantes et des participants à cette importante mission, c'est tout le Québec qui gagne à devenir une nation plus fière et plus prospère. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je tiens à souligner le travail d'Immigrant Québec pour l'organisation de cet événement, qui s'avère une occasion unique d'échanger sur les meilleures pratiques qui favorisent une intégration réussie des personnes immigrantes dans nos entreprises et nos régions. Dans le contexte actuel, leur apport est d'autant plus précieux. L'immigration fait partie des solutions pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre.

Toutefois, nous devons nous assurer, tant pour le bien-être des individus que pour celui des entreprises, que leurs qualifications correspondent aux besoins du marché du travail québécois. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Pour une revitalisation concertée de l'immigration économique

La ville de Québec et Québec International sont à l'honneur cette année en tant qu'hôtes du Sommet, et plusieurs partenaires majeurs s'associent également à l'événement pour alimenter la réflexion autour des enjeux révélés ou accentués par la pandémie, dans un esprit constructif et de collaboration entre tous les participants.

« Québec International est très fière d'accueillir dans la région le Sommet de l'immigration. Cette journée qui réunira des acteurs clés, professionnels et intervenants, en provenance de l'ensemble des régions du Québec, est une occasion unique de tirer profit des meilleures pratiques dans le domaine de l'immigration, de partager des enjeux, de consolider des actions et de se concerter pour bâtir l'avenir et assurer la prospérité de l'économie québécoise. »

Carl Viel, président-directeur général de Québec International

Inspirer et outiller les acteurs et professionnels de l'immigration au Québec

Les ateliers, préparés et animés par des partenaires stratégiques et reconnus pour leur expertise, aborderont des sujets aussi variés que :

Se préparer à l'arrivée de travailleurs étrangers, à travers le regard de deux entreprises actives en recrutement international, animé par Desjardins ;

L'importance des étudiants internationaux face à la pénurie de main-d'œuvre, animé par Québec International ;

Les bonnes pratiques pour soutenir les travailleurs étrangers temporaires agricoles, animé par Actions interculturelles ;

Les continuums de services comme réponse au rehaussement des compétences de la main-d'œuvre immigrante, animé par Qualifications Québec ;

Le soutien des municipalités aux entreprises en matière d'inclusion et de diversité́, animé par la Ville de Québec ;

ou encore les défis et solutions en matière de processus de recrutement inclusif, animé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le fait de rassembler l'ensemble des professionnelles et professionnels concernés par l'immigration pour parler des enjeux et des meilleures pratiques n'a jamais eu autant de sens et de pertinence qu'au sortir de la crise sanitaire sans précédent que nous venons de vivre. Les participantes et participants pourront enfin se retrouver pour réseauter et profiter des ateliers et des plénières qui sont le fruit d'un travail collaboratif d'expertes et d'experts et de partenaires qui se mobilisent depuis des mois pour rendre cet événement exceptionnel. Nous sommes fiers de compter notamment sur le précieux support et l'engagement du gouvernement du Québec en tant que partenaire présentateur exclusif de l'événement ».

Christophe Berthet, directeur général d'Immigrant Québec.

Deux conférences plénières complètent la programmation, en ouverture et en clôture de l'événement :

la première sur le thème de l'adaptation des écosystèmes à la nouvelle réalité posée par la pandémie (impacts, dispositifs, programmes), animée par Paul Houde ;

; la seconde sur la mobilisation des politiques et de la communauté d'affaires en matière d'immigration, animée par Benoit Dagenais , sous-ministre au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI).

Imaginés dans le prolongement de l'événement, deux supports ont également été développés : un site internet d'information dédié aux professionnelles et professionnels (www.immigrantquebecpro.com), ainsi que le guide thématique Embaucher une personne immigrante au Québec, réalisé avec la collaboration de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, et dont la première version imprimée sera distribuée à l'occasion de ce Sommet.

Pour rester au fait des dernières nouvelles relatives au Sommet de l'immigration 2021, connectez-vous au site sommet-immigration.com.

ATTENTION : L'accès au Sommet est conditionnel à la présentation d'un passeport vaccinal valide, en format papier ou numérique, dans le respect des mesures sanitaires.

Immigrant Québec tient à souligner l'implication de son Partenaire Présentateur Exclusif, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et de ses Grands Partenaires : Québec International et la Ville de Québec, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Desjardins, la Société de développement économique de Drummondville, la Banque Nationale, Qualifications Québec, ainsi que de ses partenaires collaborateurs, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) et VIA Rail Canada.

À propos d'Immigrant Québec Pro

Immigrant Québec Pro est une plateforme créée par l'équipe d'Immigrant Québec, organisme à but non lucratif, premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec.

Immigrant Québec Pro se donne pour objectif d'informer les professionnels concernés par l'immigration au Québec :

Décideurs des organisations des secteurs publics ;

Avocats et consultants en immigration ;

Professionnels des ressources humaines ;

Responsables d'organismes en immigration ;

Dirigeants d'entreprises ;

Recruteurs d'universités, de collèges, d'instituts d'éducation et de formation ;

Etc.

Nos réalisations

Un site web alimenté d'actualités, de dossiers, de fiches techniques et de paroles d'experts ;

Un guide Embaucher une personne immigrante au Québec , en téléchargement gratuit à l'attention des professionnels ;

, en téléchargement gratuit à l'attention des professionnels ; Des informations pratiques sur le Sommet de l'immigration au Québec ;

Les événements de l'écosystème à ne pas manquer ;

Une cartographie interactive des ressources afin de favoriser le réseautage entre organisations locales.

Nos partenaires

Immigrant Québec Pro s'appuie sur l'expertise de ses partenaires de référence pour vous offrir des informations fiables et utiles.

