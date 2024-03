2E ÉDITION DE LA JOURNÉE QUÉBÉCOISE DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée québécoise de la francophonie canadienne, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) ont uni leurs efforts pour organiser une célébration mettant en lumière le potentiel économique de la langue française sur le continent américain.

Sur la photo de gauche à droite : M. Charles Milliard, Président-directeur général de la FCCQ; M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne; Mme Claire-Marie Brisson, professeure à l’université Harvard et M. Sylvain Lavoie, Président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. (Groupe CNW/Fédération des chambres de commerce du Québec)

L'événement, qui s'est tenu au Club-Saint-James de Montréal, comportait une conférence sur l'identité francophone et la francophilie des communautés du nord-est des États-Unis, animée par Claire-Marie Brisson, professeure à l'Université Harvard et francomichiganaise. Un panel intitulé « L'ADN francophone : un précieux atout de développement pour les entreprises » composé d'entreprises du Québec, du Nouveau-Brunswick et de La Nouvelle-Orléans a échangé sur l'impact positif de l'ADN francophone sur l'économie.

Cette réunion a rassemblé des acteurs économiques, des décideurs et des entrepreneurs et a permis de souligner les liens historiques entre les communautés francophones du Québec et des États-Unis, tout en explorant les opportunités de développement commercial que la francophonie propose.

La présence du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a également marqué cet événement.

Citations :

Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de l'événement : « Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens entre les communautés francophones et francophiles des Amériques, tout en mettant en avant le potentiel économique que représente la francophonie pour nos entreprises. »

Sylvain Lavoie, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, a ajouté : « Nous croyons fermement que les liens qui unissent les francophones du Québec, du Canada et des Amériques sont une base solide au développement économique de la francophonie, et nous sommes résolument engagés à créer des ponts pour favoriser les échanges entre les communautés. »

« La francophonie est un véritable levier économique pour notre continent, et cet événement illustre parfaitement les opportunités qu'elle offre aux entrepreneurs et aux communautés francophones », a indiqué Claire-Marie Brisson, professeure à l'Université Harvard et figure influente de la francophonie.

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1 000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

Le Centre de la francophonie des Amériques, organisme du gouvernement du Québec, a pour mission de contribuer à la promotion et à la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec les 33 millions de francophones et de francophiles du continent américain et assure une meilleure connaissance mutuelle des communautés francophones.

