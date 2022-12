291 550 $ pour appuyer la mobilisation des jeunes

QUÉBEC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que Montréal s'apprête à accueillir, du 7 au 19 décembre, la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CdP-15), le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 291 550 $ pour soutenir le Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité et ses activités entourant le Sommet jeunesse.

L'appui financier du gouvernement du Québec servira à l'organisation du Sommet jeunesse, qui se tient présentement à Montréal, et qui est d'ailleurs le plus grand évènement jeunesse jamais organisé en marge d'une conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Il s'agit d'un lieu d'échange visant à mobiliser et à sensibiliser les jeunes envers les enjeux locaux, nationaux et internationaux associés à la biodiversité.

Ce sommet vise à ce que les jeunes de partout dans le monde, notamment ceux du Québec, puissent échanger et se coordonner en vue de leur participation aux discussions sur les objectifs du prochain Cadre mondial de la biodiversité. Le gouvernement du Québec assume financièrement, via LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, soutenus en partie par le Secrétariat à la jeunesse, le déplacement de certains jeunes francophones de l'international et des Québécoises et Québécois des quatre coins de la province.

Le financement permettra également de soutenir la création d'un chapitre québécois au sein du Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité et d'appuyer les actions de la jeunesse québécoise dans ce domaine.

« Il faut soutenir la participation des jeunes mobilisés pour la biodiversité dans le cadre de la CdP-15. La participation de la jeunesse au sein de la société civile internationale et québécoise permettra de faire valoir leur engagement envers le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 qui y sera adopté. Il est important que la jeunesse d'ici et d'ailleurs puisse contribuer aux prochains objectifs et bâtir le monde de demain. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'éducation à l'environnement et la promotion de l'écocitoyenneté sont une priorité du Plan d'action jeunesse 2021-2024. Ce soutien du gouvernement du Québec est une façon tangible d'aider les jeunes à se concerter sur la biodiversité afin de proposer des solutions concrètes à cet enjeu important. Nous sommes fiers d'appuyer la participation des jeunes d'ici et de partout dans le monde au Sommet jeunesse, à la CdP-15, de même que leur contribution au prochain Cadre mondial! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La jeunesse du Québec et d'ailleurs nous montre l'exemple en se mobilisant pour parler d'une seule voix à propos d'un des principaux enjeux du XXIe siècle. Déterminée et passionnée, elle nous pousse à être plus ambitieux et à nous concerter avec ce même esprit de collaboration transfrontière. Je suis fier de constater l'engagement optimiste de la jeunesse québécoise et internationale, qui est mobilisée afin de trouver des solutions collectives pour notre avenir. Elle inspire toutes les générations par son sens du devoir. Bravo! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

« LOJIQ est fier de contribuer à l'implication des 18 à 35 ans dans le Forum jeunesse et la CdP-15. Nos programmes abordent des enjeux sociétaux, et la biodiversité en fait partie. Nous soutenons une délégation d'une trentaine de jeunes citoyennes et citoyens engagés provenant de plusieurs pays d'Afrique, mais aussi de plusieurs régions du Québec. Nos actions interpellent la conscience citoyenne des jeunes et, grâce à notre accompagnement, ces derniers sont porteurs de changements positifs pour la société. J'ai confiance en notre jeunesse, qui saura nous éclairer sur la manière de nous engager : quel positionnement adopter, par quels canaux agir et comment faciliter l'engagement? »

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ/OQMJ et secrétaire général de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

La CdP-15 a pour objectif le renouvellement des objectifs des États parties en matière de protection de la biodiversité mondiale pour la période 2022-2030. Les discussions qui se tiendront à Montréal dans les prochains jours permettront de ratifier les prochaines cibles prévues dans le Cadre mondial. Rappelons que la CdP-15 devait initialement avoir lieu en Chine en 2020, mais qu'elle a été reportée et déplacée en raison de la situation pandémique.

Le gouvernement du Québec s'est déclaré lié à la CDB en 1992 et il accueille fièrement son secrétariat depuis 1996. Il est notamment responsable de la mise en œuvre de la Convention sur son territoire.

Fondé en 2010, le Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité (Global Youth Biodiversity Network) est une coalition de jeunes de 18 à 30 ans et d'organisations jeunesse engagées en faveur de la biodiversité. Depuis 2012, il est reconnu à titre de regroupement pour la participation des jeunes aux négociations entourant la Convention.

Également soutenu financièrement par le gouvernement du Canada , le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et d'autres partenaires internationaux, le Sommet jeunesse COP15 accueillera environ 300 jeunes en provenance du Québec, du Canada et de toutes les régions du monde. Il leur permettra d'être mieux outillés pour intervenir sur la scène internationale.

, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et d'autres partenaires internationaux, le Sommet jeunesse accueillera environ 300 jeunes en provenance du Québec, du et de toutes les régions du monde. Il leur permettra d'être mieux outillés pour intervenir sur la scène internationale. Le Sommet inclura des séances plénières, des discussions avec des expertes et des experts, des ateliers de renforcement des capacités ainsi que des sessions de plaidoyers politiques. Il se clôturera par l'adoption d'un appel à l'action en vue de la CdP-15.

