285 NOUVEAUX LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DANS GRIFFINTOWN

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et UTILE annoncent le début de la construction d'UTILE Griffintown, un immeuble qui comptera 285 logements abordables, spécifiquement destinés aux étudiantes et étudiants. Situé à l'intersection des rues Saint-Maurice et de l'Inspecteur, dans l'arrondissement de Griffintown, à Montréal, l'immeuble accueillera ses premiers locataires à l'été 2027.

La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, a procédé à cette annonce. Elle était accompagnée du maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du Comité exécutif et responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais, ainsi que du président-directeur général d'UTILE, M. Laurent Levesque.

Ce projet représente un investissement de 87,7 M$. Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), y accorde 15,2 M$. Quant à la Ville de Montréal, elle y investit 6,1 M$. UTILE a aussi bénéficié d'un prêt de 16 M$ du Fonds immobilier de solidarité FTQ qui a permis l'achat du terrain.

Intégré à l'ancien presbytère Sainte-Hélène, l'immeuble comprendra 175 studios, 61 logements d'une chambre à coucher, 25 de 2 chambres à coucher et 24 de 3 chambres à coucher.

« La crise du logement affecte notamment les étudiants qui quittent leur lieu d'origine et doivent se loger pour poursuivre leurs ambitions d'avenir. UTILE, avec ses réalisations et ses projets en cours, a montré sa capacité à concrétiser des solutions rapides et efficaces. Aujourd'hui, je suis heureuse de souligner le début d'un nouveau projet d'envergure, le plus ambitieux d'UTILE à ce jour, qui ajoutera, d'ici l'été 2027, 285 logements étudiants à l'offre existante à Montréal. Ce projet témoigne de l'engagement de notre gouvernement à construire plus de logements, plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Avec cette nouvelle réalisation à Griffintown, notre partenariat avec UTILE continue de faire de notre métropole un lieu plus accueillant et dynamique. Notre gouvernement poursuit le travail pour augmenter l'offre de logement en plus de contribuer à la réussite scolaire des étudiants. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet

« Les étudiants méritent des conditions de vie qui leur permettent de se concentrer pleinement sur leurs études. Avec la création de 285 logements spécialement conçus pour eux, on franchit une autre étape importante pour accroître l'accessibilité aux études. On le dit souvent, le manque de logements ne devrait pas être un frein à la réussite. Ce projet démontre notre volonté de répondre au besoin croissant de logements abordables et d'offrir des milieux de vie de qualité pour nos étudiants. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Montréal est la 2e Ville universitaire en Amérique du Nord et notre administration travaille sans relâche pour mieux protéger les étudiants face à la crise du logement. Ces logements au cœur d'un quartier dynamique sont un moyen concret de préserver l'attractivité de Montréal, d'attirer des talents de partout et de rester pleinement compétitifs sur le plan de la main d'œuvre. Afin de soutenir la mission d'UTILE et d'accélérer la construction de logements hors marché pour étudiants à Montréal, notre administration a annoncé en 2024 une approche portefeuille de plus de 20M$ à l'UTILE, qui témoigne encore aujourd'hui de toute sa proactivité pour soutenir l'habitation étudiante abordable à Montréal. »

Benoît Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du Comité exécutif et responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques de la Ville de Montréal

« Nous sommes très fiers de commencer la construction d'UTILE Griffintown, qui viendra répondre à un important besoin en fournissant un logement à pas moins de 350 étudiants et étudiantes. Réalisé grâce à la précieuse collaboration de nos partenaires, ce projet à but non lucratif favorisera l'accès aux études tout en apaisant la pression exercée par la population étudiante sur le marché locatif au centre-ville de Montréal. »

Laurent Levesque, président-directeur général d'UTILE

« Le prêt de démarrage octroyé par le Fonds CLÉ au projet UTILE Griffintown est le premier à avoir été réalisé grâce à la rotation d'équité. Cette innovation financière témoigne du leadership des associations étudiantes qui ont capitalisé le Fonds CLÉ et dont les contributions servent ultimement à financer des projets qui profitent à l'ensemble de la population étudiante québécoise. »

Luc Labelle, trésorier du Fonds CLÉ

L'immeuble comptera différents volumes culminant à 19 étages. Il sera stratégiquement situé à proximité de plusieurs établissements d'enseignement, dont l'École de technologie supérieure, l'Université Concordia et l'Université McGill.

Parmi ses particularités, l'immeuble offrira 236 stationnements intérieurs pour vélos. Un toit vert y sera aménagé et plusieurs espaces communs permettront aux résidents de socialiser et de faire leurs travaux scolaires.

Hormis le projet UTILE Griffintown, UTILE compte 1 550 logements en exploitation ou en développement au Québec, répartis à Montréal, Québec, Rimouski et Trois-Rivières. L'organisme a aussi été désigné développeur qualifié par la SHQ.

