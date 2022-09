28 M$ pour la mise aux normes du Centre sportif Dollard-St-Laurent

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal accorde un contrat à l'entreprise Construction Gamarco inc. pour les travaux de mise aux normes du Centre sportif Dollard-St-Laurent. Les rénovations du centre sportif, qui s'échelonneront sur une période de 2 ans, s'élèvent à 28 M$.

D'importants travaux seront effectués dans le cadre de ce projet, dont le remplacement du système de réfrigération existant par un nouveau système fonctionnant à l'ammoniac, l'implantation de mesures d'efficacité énergétique, de même que l'amélioration de l'accessibilité universelle. Ces bonifications aux installations seront effectuées dans une perspective de développement durable et permettront l'atteinte d'une certification LEED-Argent.

« Nous sommes très heureux de la concrétisation de ce projet, qui contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en matière de lutte contre les changements climatiques et des engagements en matière d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle. Montréal est une ville de sport par excellence et nous avons à cœur d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des installations de qualité, remises aux normes et plus écoénergétiques sur l'ensemble de notre territoire », a affirmé Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« C'est avec enthousiasme et fierté que nous entrevoyons le début de la réfection de cet équipement très important pour nos citoyennes et nos citoyens, et pour lequel l'arrondissement fournit plus de la moitié du financement requis. Je souligne qu'une portion considérable de la part de l'arrondissement, soit près de 8 M$, est payée au comptant, sans recourir à l'emprunt, grâce aux réserves accumulées par LaSalle pour réaliser ce type d'investissement. Grâce à l'apport de la Ville de Montréal, les milliers d'usagers du Centre sportif Dollard-St-Laurent profiteront bientôt d'installations au goût du jour, dans un bâtiment plus économe en énergie, plus confortable et plus respectueux de l'environnement », a indiqué la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet.

Financement

Rappelons que les travaux sont rendus possibles dans le cadre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux. Le chantier, qui représente un investissement de 28,015 M$, a été financé à 54,84 % par l'arrondissement de LaSalle ainsi qu'à 44,88 %, par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal. En ce qui concerne les aides financières pour ce projet, une subvention a été accordée par le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour un montant de 8,479 M$. Ce financement, qui provient des gouvernements du Canada et du Québec, viendra réduire la charge totale, dans les proportions déjà indiquées, lorsque les sommes correspondantes seront confirmées et reçues.

