CHARM EL-CHEIKH, Égypte, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec réitère son engagement dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris par l'octroi d'une seconde aide financière, celle-ci de 6,6 M$, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), pour appuyer le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire, en Haïti et au Sénégal afin qu'il s'adapte aux changements climatiques et contribue à assurer la sécurité alimentaire dans ces pays.

Cette annonce a été réalisée à l'occasion de la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se déroule à Charm el-Cheikh, en Égypte, par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, au nom du gouvernement du Québec.

Le soutien financier du Québec permettra d'appuyer des partenariats solides entre la FAO, des organisations québécoises issues de la société civile et du milieu de la recherche, ainsi que leurs homologues haïtiens, ivoiriens et sénégalais. D'une durée de trois ans, le projet sera doté de quatre composantes : l'appui aux politiques, le renforcement des capacités, le développement des capacités et la sensibilisation.

Cette subvention s'inscrit dans la mesure 4.2.3 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 visant à renforcer la collaboration intergouvernementale et internationale financée par le Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Citations :

« Le Québec s'est positionné comme un acteur engagé dans le domaine de la coopération climatique internationale. Les changements climatiques sont un problème planétaire et notre gouvernement est déterminé à aider les pays plus vulnérables à faire face à leurs conséquences les plus graves, conformément aux engagements énoncés dans le Plan pour une économie verte 2030. Le développement économique durable et l'amélioration de la sécurité alimentaire nécessitent une transition vers une agriculture plus résiliente, en particulier dans les pays moins avancés. Je suis très fier de ce soutien financier qui aidera ces pays à garantir une alimentation saine et régulière à leurs populations. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« En quelques années seulement, le gouvernement du Québec s'est positionné comme un acteur actif et crédible auprès de la FAO, répondant concrètement à un intérêt exprimé par l'organisation onusienne envers le leadership et l'expertise du Québec. Plus particulièrement, le Québec demeure engagé envers la sécurité alimentaire et il est soucieux de soutenir financièrement nos partenaires. La Côte d'Ivoire, Haïti et le Sénégal sont des collaborateurs significatifs du Québec dans la Francophonie. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de la Condition féminine

« Nous sommes très reconnaissants pour la contribution et le soutien continu du gouvernement du Québec. À travers la deuxième phase du projet SAGA, la FAO va continuer à soutenir les pays membres dans la promotion de la transformation des systèmes agroalimentaires pour stimuler l'action climatique et soutenir les efforts vers le renforcement durable de la sécurité alimentaire, de l'autonomisation des femmes et des moyens de subsistance en milieu rural. »

Maria Helena M.Q. Semedo, directrice générale adjointe la FAO

Faits saillants :

La FAO est l'agence des Nations Unies qui dirige l'effort international pour éradiquer la faim. Son objectif est d'atteindre la sécurité alimentaire pour tous en garantissant un accès régulier à une alimentation suffisante et de bonne qualité.

Les activités prévues par le projet permettront de répondre aux besoins spécifiques exprimés par les pays visés. Elles mettront l'accent sur la valorisation des connaissances traditionnelles, sur l'autonomisation des femmes, sur l'inclusion des jeunes ruraux et sur la promotion de bonnes pratiques basées sur la nature qui protègent la biodiversité et valorisent les services écosystémiques.

Rappelons que l'accord de Paris appelle à une hausse du financement en faveur des pays en développement afin de les soutenir dans leurs efforts de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux impacts des changements climatiques.

