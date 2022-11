27e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques - Le ministre Benoit Charette se rendra en Égypte

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, effectuera une mission à l'étranger du 11 au 16 novembre prochains. Il se rendra en Égypte afin de participer à la 27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP-27).

Le ministre participera à divers événements au cours desquels il fera valoir les actions et ambitions du Québec, en tant qu'État fédéré, en matière d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements. Plusieurs rencontres avec des interlocuteurs clés sont aussi à son agenda.

Près d'une centaine de Québécoises et de Québécois seront aussi présents, dont des représentants de la société civile, des groupes de jeunes, des scientifiques, des associations et des entreprises. La délégation commerciale, composée de représentants d'une trentaine d'entreprises, est coordonnée par Investissement Québec International. La mission visera à explorer les avenues de collaboration afin d'accroître les échanges commerciaux et les investissements au Québec.

Citation :

« La lutte mondiale contre les changements climatiques est un projet que doivent porter l'ensemble des nations. Je participerai à la CdP-27 pour nouer des relations avec des gouvernements, des organisations internationales et des entreprises qui, comme le Québec, travaillent activement à leur décarbonisation. Ces rencontres sont extrêmement importantes. C'est une belle occasion de faire valoir nos secteurs d'excellence, tels que les technologies vertes, l'électrification des transports et la coopération climatique internationale. Les relations sont très bonnes et le Québec fait bonne figure. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Fait saillant :

Les Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques agissent comme forum multilatéral de négociation sur les enjeux liés à la lutte mondiale contre les changements climatiques Ces négociations ont donné lieu, en 2015, à l'accord de Paris, qui vise notamment à contenir l'augmentation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport au niveau préindustriel et à poursuivre l'action afin de limiter cette augmentation à 1,5 °C.

