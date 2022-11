CHARM EL-CHEIKH, Egypt, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, a annoncé, au nom du gouvernement du Québec, une contribution financière de 10 M$ au Fonds pour l'adaptation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Cette somme servira à financer des projets et des programmes visant à aider les pays en développement à s'adapter et à renforcer leur résilience face aux conséquences des changements climatiques. Les projets financés concernent notamment la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, l'agriculture durable, la gestion des zones côtières, la réduction des risques de catastrophes naturelles, le développement urbain et rural et les forêts.

Il s'agit de la troisième contribution du Québec au Fonds pour l'adaptation. En 2019, l'aide gouvernementale du Québec s'établissait à 3 M$. L'an dernier, à la conférence de Glasgow, en Écosse, le Québec avait plus que triplé son soutien, le faisant passer à 10 M$. Cela répond également à l'engagement du gouvernement prévu dans le Plan pour une économie verte 2030 en matière de coopération climatique internationale.

Ce financement est en cohérence avec les objectifs de lutte contre les changements climatiques du gouvernement du Québec, qui s'est positionné au cours des dix dernières années comme un acteur engagé dans le domaine de la coopération climatique internationale. Il est conforme à l'esprit de l'accord de Paris, qui appelle à une hausse du financement international en faveur des pays en développement, particulièrement vulnérables aux impacts des changements climatiques.

« Je suis heureux d'avoir eu l'occasion d'annoncer cette aide financière additionnelle, qui réaffirme le leadership du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques et son soutien aux pays qui en subissent les conséquences les plus importantes. Cette aide est aussi la démonstration que le Québec est fidèle aux engagements pris dans son Plan pour une économie verte 2030 concernant les pays en émergence. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Québec joint le geste à la parole en contribuant aux efforts nécessaires pour augmenter le financement et la mise en œuvre de mesures pour l'adaptation aux effets croissants des changements climatiques. Nous le savons, d'énormes enjeux subsistent en matière de financement des pays en développement pour faire en sorte que les projets d'adaptation apportent une réelle protection contre les conséquences des changements climatiques, comme les sécheresses, les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Je suis convaincue que ce nouvel engagement financier fera une différence dans la vie de milliers de personnes qui doivent déployer de grands efforts pour s'adapter. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de la Condition féminine

« Au Fonds pour l'adaptation, nous sommes heureux que le gouvernement du Québec ait indiqué qu'il allait continuer à contribuer au Fonds, il s'agit d'un troisième engagement au cours des quatre dernières années. Grâce à cette aide financière, les collectivités les plus vulnérables pourront s'adapter aux changements climatiques en réalisant des projets concrets sur le terrain et en mettant en œuvre des programmes d'adaptation novateurs. Depuis quelques années, les gouvernements infranationaux versent de plus en plus d'argent au Fonds; cet apport supplémentaire compte plus que jamais, car les demandes de projets ne cessent de croître, et ce, à des niveaux sans précédent. »

Mikko Ollikainen, responsable du Fonds pour l'adaptation

Faits saillants :

Le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière d'adaptation estime que les coûts de l'adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement sont de cinq à dix fois supérieurs aux flux de financement public qui lui y sont actuellement destinés. Les coûts annuels de l'adaptation dans les pays en développement sont actuellement estimés à environ 70 milliards de dollars américains. Ils devraient atteindre de 140 à 300 milliards de dollars américains en 2030 et de 280 à 500 milliards de dollars américains en 2050.





de 280 à 500 milliards de dollars américains en 2050. La présente subvention s'inscrit dans la mesure 4.2.3 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 visant à renforcer la collaboration intergouvernementale et internationale financée par le Fonds d'électrification et de changements climatiques.

