26e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre : célébrons les lauréats nationaux!

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Les lauréats nationaux 2024 du Défi OSEntreprendre sont maintenant connus! Dévoilés lors du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre devant plus de 600 invités au Palais Montcalm et des centaines d'autres à distance, ces élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec ont su se démarquer parmi les 75 215 personnes inscrites à cette 26e édition. Découvrez-les sur osentreprendre.quebec .

Plus de 800 000 $ en prix

Au total, 36 prix nationaux ont été attribués dans les volets Scolaire, Étudiant, Création d'entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble (liste en annexe), pour une somme globale de plus de 800 000 $ avec les bourses remises lors des finales régionales de l'édition.

Une mobilisation collective extraordinaire

« Derrière les 75 215 personnes inscrites à la 26e édition du Défi OSEntreprendre, il y a tout un réseau d'acteurs d'impact, de partenaires et d'alliés qui accompagnent les milieux pédagogiques et les entrepreneurs au quotidien. Le succès de participation est le fruit d'une extraordinaire mobilisation collective qui soutient l'évolution de l'esprit d'entreprendre au Québec », a mentionné Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

L'événement, animé par Anaïs Favron, s'est déroulé sous la présidence d'honneur de Jean-François Veilleux de Nutra-Fruit, avec la participation de François Legault, premier ministre du Québec, de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, de Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, ainsi que de Marc Villeneuve, Vice-président Développement et rayonnement des affaires, Services aux Entreprises, Desjardins.

Prix Scolaire

Le volet Scolaire soutient le développement de l'esprit d'entreprendre en mettant en lumière les élèves qui réalisent des projets entrepreneuriaux.

Catégorie Préscolaire

Prix national : Mine d'art, École Sainte-Marie , CSS de l'Énergie (Mauricie)

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

Prix national : Les lectures de MarGau, École Marcelle-Gauvreau, CSS Marie-Victorin (Montérégie)

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

Prix national : Le sac est dans le bac!, École de la Source, CSS de l'Énergie (Mauricie)

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

Prix national : Je joue, tu joues, nous jouons !, École des Sentiers-et-de-la-Riveraine (Immeuble de la Riveraine), CSS de Portneuf (Capitale-Nationale)

Catégorie Adaptation scolaire - Primaire

Prix national : Centre d'idées pour l'amitié, École de la Ruche, CSS des Navigateurs (Chaudière-Appalaches)

Catégorie Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

Prix national : Les Forestiers en spectacle, École Notre-Dame -de-l'Assomption, CSS de l'Énergie (Mauricie)

Catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)

Prix national : Maison d'édition Tania Plamondon, École le Sommet, CSS des Premières-Seigneuries (Capitale-Nationale)

Catégorie Adaptation scolaire - Secondaire et Éducation des adultes

Prix national : Les chandelles PSA, École secondaire des Chutes, CSS de l'Énergie (Mauricie)

Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes

Prix national : Croque -monsieur sur roulettes, Centre de formation des bâtisseurs, CSS de la Beauce-Etchemin (Chaudière-Appalaches)

Prix Coup de cœur Coopératif, présenté par la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité

Prix national : Le sac est dans le bac!, École de la Source, CSS de l'Énergie (Mauricie)

Prix Étudiant

Le volet Étudiant encourage l'expérimentation entrepreneuriale en milieu académique des jeunes du collégial et de l'université, une expérience qui contribue à la culture entrepreneuriale, à la persévérance et la réussite académique, à la satisfaction personnelle en plus de l'orientation professionnelle.

Catégorie Collégial

Premier prix national : Sublyme - initiative contre gaspillage, Cégep de Sherbrooke (Estrie)

(Estrie) Deuxième prix national : Unique Plastique, Cégep de Lévis (Chaudière-Appalaches)

Catégorie Universitaire

Premier prix national : Cultur'elles MTL, Université du Québec à Montréal - Centre d'Entrepreneuriat ESG UQAM (Montréal)

Deuxième prix national : ExoFlex, Université de Sherbrooke (Estrie)

Prix Création d'entreprise

Le volet Création d'entreprise offre l'occasion aux entrepreneurs, au cours de l'année de démarrage, de valider leur projet, d'obtenir des bourses, d'élargir leur réseau et d'exprimer leur passion.

Catégorie Commerce, présentée par Spektrum

Premier prix national : Bien-être Ora inc. (Montréal)

Deuxième prix national : Le Skite aux Herbes (Outaouais)

Catégorie Économie sociale, présentée par la Caisse d'économie solidaire Desjardins

Premier prix national : La Criaillerie - communauté créative (Mauricie)

Deuxième prix national : Coop santé de solidarité du grand Brandon (Lanaudière)

Catégorie Exploitation, transformation, production

Premier prix national : INFLO Technique inc. (Lanaudière)

Deuxième prix national : Boréalgue inc. (Côte-Nord)

Catégorie Innovations technologique et technique, présentée par Vidéotron Affaires

Premier prix national : Innovations SonoMed inc. (Capitale-Nationale)

Deuxième prix national : Solutions Ecotime inc. (Montréal)

Catégorie Services aux entreprises, présentée par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Premier prix national : Omyload, nettoyeur durable (Laurentides)

Deuxième prix national : Helsy Traiteur (Chaudière-Appalaches)

Catégorie Services aux individus

Premier prix national : BoréaTech (Côte-Nord)

Deuxième prix national : L'Îlot Café-Buvette inc. (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Grands prix de l'entrepreneuriat jeunesse, en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

Helsy Traiteur (Chaudière-Appalaches)

La Criaillerie - communauté créative (Mauricie)

Prix du public national, propulsé par Vidéotron Affaires

Adajou (Capitale-Nationale)

Prix Coup de cœur Développement durable, en partenariat avec Hydro-Québec

Omyload, nettoyeur durable (Laurentides)

Prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin, en partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine

BoréaTech (Côte-Nord)

Prix Coup de cœur Ingéniosité, en partenariat avec Loto-Québec

Omyload, nettoyeur durable (Laurentides)

Prix Coup de cœur du Scientifique en chef, en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec

Oscar Robotiques inc. (Estrie)

Prix Réussite inc.

Le volet Réussite inc. fait rayonner des modèles diversifiés d'entreprises ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans et dont le cheminement (histoire, valeurs, vision, santé financière) inspire.

Prix national : Hydrau-Mécanic (Nord-du-Québec)

Prix Faire affaire ensemble

Du manufacturier au cabinet de services financiers, en passant par l'agence de développement web, le volet Faire affaire ensemble fait rayonner des entreprises qui se démarquent par leurs pratiques d'approvisionnement auprès de fournisseurs québécois.

Prix national : Rien ne se perd, tout se crée (Mauricie)

Prix spécial - Engagement régional

En partenariat avec les Fonds locaux de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités, ce prix permet de reconnaître et de faire rayonner l'engagement des acteurs régionaux, les pratiques et la contribution de celles et ceux qui se distinguent sur le plan de la mobilisation, du recrutement, du rayonnement, des retombées et de la réponse donnée aux enjeux de leur milieu.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

