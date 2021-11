Par cette entente, les deux piliers du transport maritime entre l'Europe et l'Amérique s'engagent à mobiliser leurs partenaires respectifs, dont le secteur public et le secteur privé, autour de l'évaluation, l'identification, le développement et l'adoption de solutions et d'infrastructures communes ou complémentaires. Ensemble, ils souhaitent faciliter des échanges commerciaux de carburants verts ainsi que l'alimentation des navires aux carburants renouvelables et aux technologies propres.

Par la mise en commun de leur expertise respective et le renforcement d'un partenariat-cadre en place depuis 2013, le Port d'Anvers et le Port de Montréal, tous deux signataires de l'Appel à l'action pour la décarbonation du transport maritime, entendent contribuer activement à l'atteinte des objectifs internationaux et ce, tout en créant des opportunités économiques pour leurs marchés respectifs.

« L'écosystème portuaire et maritime du Saint-Laurent est en bonne posture pour utiliser, distribuer et exporter des carburants renouvelables comme l'hydrogène et le méthanol produits à partir de l'électricité québécoise. Nos énergies vertes peuvent desservir tant les navires que les marchés internationaux. Cette entente nous permet de miser sur nos forces respectives pour décarboner non seulement notre industrie, mais aussi nos économies respectives. »

Martin Imbleau, Président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal

« Avec des partenaires locaux et internationaux, Port of Antwerp prend la tête de la transition vers un monde plus propre, respectueux du climat et basé sur les énergies renouvelables et circulaires. Le Port d'Anvers est l'un des plus grands ports de soutage au monde. Avec cette position, le Port d'Anvers veut jouer un rôle de pionnier dans l'intégration des carburants neutres en carbone sur le marché du bunkering. Ensemble avec le Port de Montréal, nous travaillons ainsi à la transition vers un port multicarburant, avec des carburants renouvelables meilleurs pour le climat et la qualité de l'air. »

Jacques Vandermeiren, Président-directeur général de l'Administration portuaire d'Anvers

Grâce au transbordement de carburants sobres en carbone, à l'utilisation de carburants renouvelables et de technologies propres pour alimenter les navires ainsi qu'au développement d'infrastructures communes ou complémentaires, les partenaires souhaitent favoriser une électrification directe et indirecte de l'industrie maritime, notamment par le biais de l'hydrogène vert, de l'éthanol vert et du méthanol vert, mais aussi par des biocarburants tels que le biodiésel et le gaz naturel renouvelable.

Les carburants verts produits par le biais de l'hydroélectricité québécoise constituent une solution à faible émission de carbone qui peut faciliter et accélérer la transition énergétique.

Le Port d'Anvers et le Port de Montréal collaborent depuis 2013 dans le cadre de projets en développement durable et transition énergétique, en innovation et pour les échanges commerciaux.

Le Port de Montréal, 1er port sur la côte est canadienne, est au cœur d'un réseau de productions et de distributions de vrac liquide, notamment de nombreux partenaires qui exportent des carburants renouvelables et des biocarburants par ses installations situées dans l'Est de Montréal.

80% du commerce mondial transite par navire et génère 3% des émissions de GES de la planète.

