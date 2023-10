25e édition de la Semaine des bibliothèques publiques - Un quart de siècle à célébrer le rôle essentiel des bibliothèques au sein de la société québécoise!

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 25e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et ses partenaires Réseau BIBLIO du Québec, Bibliothèques et Archives nationales du Québec et BIBLIOPRESTO sont fiers de célébrer l'évolution de leurs services sur le thème Vous avez changé. Vos biblios aussi ! du 14 au 21 octobre 2023.

Cette année, la Semaine mettra en lumière l'évolution du rôle social des bibliothèques publiques qui sont toujours présentes pour répondre aux besoins de leurs communautés. En effet, les bibliothèques publiques suivent le mouvement de la société, que ce soit au niveau des mœurs, des avancées technologiques, des collections, de l'aménagement ou de l'architecture. En fréquentant ces lieux accueillants, les Québécoises et les Québécois peuvent profiter d'une panoplie d'œuvres, d'activités et d'outils actuels répondant à leurs besoins.

« Il est important que nos établissements culturels évoluent en adéquation avec la société, puisque les bibliothèques publiques ont un impact positif sur la population, que ce soit en termes d'éducation, d'accès à la culture ou de socialisation. En 25 ans, elles ont su rester au goût du jour et répondre aux attentes de tout un chacun, et ce n'est que le début ! », souligne Denis Chouinard, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).

Nouveau dossier web de l'Observatoire des tout-petits : Comment les bibliothèques publiques favorisent-elles le développement des tout-petits ?

À l'occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, l'Observatoire des tout-petits dévoilera un nouveau dossier web : Comment les bibliothèques publiques favorisent-elles le développement des tout-petits? En plus de mettre en lumière le rôle central que les bibliothèques peuvent jouer dans le développement du plein potentiel des tout-petits, ce tout nouveau dossier mettra aussi de l'avant les leviers collectifs dont nous disposons afin que les bibliothèques publiques puissent jouer pleinement leur rôle.

Pour consulter le Dossier web à compter du 16 octobre, visitez le site de l'Observatoire des tout-petits au tout-petits.org

25e édition de la Semaine : riche en activités pour toute la population

En tant qu'institution culturelle la plus fréquentée au Québec, la bibliothèque publique est une ressource unique pour toutes les citoyennes et les citoyens. Elle est un lieu vivant, dynamique et qui répond aux besoins de sa population en matière de culture et d'activités dédiées aux familles et aux enfants, de sources d'informations fiables et variées, de littératies sous toutes ses formes et d'éducation, de programmes favorisant la lecture et l'apprentissage et de ressources et services aux citoyennes et aux citoyens.

Plusieurs activités auront lieu dans les bibliothèques publiques participantes partout à travers le Québec. Pour plus de détails et pour la programmation complète : semainedesbibliotheques.ca

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L' Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et des citoyennes au savoir et à la culture.

SOURCE Association des bibliothèques publiques du Québec

Renseignements: Marie-Rose Desautels, [email protected], Tél. (819) 580-9235; Ariane Boulé, [email protected], Tél. (514) 797-5915