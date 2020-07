250 personnes pourront désormais se rassembler : bonne nouvelle, mais pas garante de rentabilité pour tous, déclare la FCEI

MONTRÉAL, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui qu'à partir du 3 août prochain, les rassemblements intérieurs et extérieurs dans des lieux publics passeront de 50 à 250 personnes. Les mesures de distanciation et les consignes sanitaires demeureront tout de même en place. La FCEI salue cette nouvelle directive formulée sur recommandation de la Santé publique. Maintenant que ces rassemblements seront permis, bon nombre d'entreprises, notamment des secteurs de l'événementiel, des loisirs et des divertissements, pourront espérer réaliser des ventes additionnelles.

« La FCEI est satisfaite de cette annonce, mais aussi du fait qu'elle soit réalisée suffisamment en avance pour que les propriétaires des salles de réception, des cinémas et des autres places où la rentabilité des affaires dépend des rassemblements importants, puissent se préparer, » explique M. Gopinath Jeyabalaratnam, analyste principal des politiques à la FCEI.

Une mesure qui n'est pas garante de la rentabilité

Dans le cas de plusieurs secteurs comme les salles de réception, les cabanes à sucre, les salles de cinéma, les pertes encourues depuis mars pourront difficilement être rattrapées.



« Il ne faut pas oublier que cette mesure ne réglera pas d'un coup le manque de rentabilité de ces PME. Ce n'est pas parce que 250 personnes peuvent se réunir que cela se produira nécessairement. Cela demande une certaine organisation afin de respecter les directives de la Santé publique. De plus, dans le cas des salles de réception, plusieurs mariages et célébrations ont déjà été reportés pour l'an prochain. Le gouvernement devra donc les soutenir afin qu'elles survivent jusqu'à tant qu'elles puissent se remettre sur pied, » conclut M. Jeyabalaratnam.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/