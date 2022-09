25 villes en mode solution pour les changements climatiques au Forum développement durable

VICTORIAVILLE, QC, le 12 sept. 2022 /CNW Telbec/ - 25 municipalités se préparent pour la 7e édition du Forum développement durable de Victoriaville (Forum DD) qui aura lieu les 15 et 16 septembre prochains au Centre des congrès de l'Hôtel Le Victorin. L'événement, réalisé avec la collaboration d'Hydro-Québec, permettra de jumeler les municipalités à des équipes d'experts pour réfléchir et agir sur des projets visant à répondre au défi climatique.

« Les villes constituent des acteurs de changement importants dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques. En ce sens, la Ville de Victoriaville offre une occasion unique de réfléchir et de développer des projets urbains innovants et adaptés pour répondre à des enjeux de mobilité, d'infrastructures, de biodiversité, d'énergie ou de gestion des matières résiduelles, entre autres », indique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Le Forum DD accueillera les 25 municipalités suivantes en plus d'une centaine d'experts : Bécancour, Baie-Comeau, Chambly, Cowansville, Drummondville, Joliette, Kingsey Falls, Lac-Mégantic, Laval, La Sarre, Mascouche, Nicolet, l'arrondissement d'Outremont, Plessisville, Québec, Repentigny, Rivière-du-Loup, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Roch-de-l'Achigan, Sherbrooke, Sutton, Terrebonne, Victoriaville et Warwick. « Nous sommes fiers d'affirmer notre leadership et de rassembler toutes ces municipalités et tous ces experts dans un événement hors du commun à Victoriaville qui, souhaite-t-on, fera une différence », ajoute-t-il.

Une popularité grandissante

Pour cette 7e édition de ce qui devient un incontournable du monde municipal, le Forum affiche complet. « L'engouement pour le Forum DD cette année démontre bien l'intérêt des municipalités du Québec à agir pour faire face à cette menace de la qualité de la vie sur terre. Pendant cette journée et demie, nous leur offrons un moment privilégié pour développer leur projet avec l'aide d'experts de divers horizons. Nous en faisons une compétition amicale où un prix du jury ainsi qu'un prix coup de cœur des participants seront remis aux projets s'étant démarqués », indique la mairesse adjointe et conseillère municipale responsable du comité organisateur, Caroline Pilon.

Réalisé également grâce à la participation de Gaudreau Environnement, de l'Union des municipalités du Québec et de plusieurs autres partenaires et commanditaires, l'événement offre aux experts participants provenant d'entreprises privées, d'organisations et d'universités une belle vitrine pour partager leur expertise, bâtir de nouvelles alliances et contribuer à prévenir les changements climatiques.

Un événement à la hauteur de ses engagements

Pour aller de pair avec ses objectifs, l'événement sera certifié écoresponsable et carboneutre. Les émissions de gaz à effet de serre générées par le Forum seront compensées avec une commandite de la Ville de Plessisville suivant un processus de calcul complet pris en charge par notre entreprise partenaire LCL Environnement.

À propos du Forum DD

À l'initiative de la Ville de Victoriaville, la première édition du Forum DD s'est tenue en 2011 en marge du 150e anniversaire de la ville. Devant le succès fulgurant de cette première édition, l'événement a été reconduit et gagne en popularité à chaque édition. Lors de l'édition 2019 portant sur l'aménagement durable du territoire, la municipalité de Saint-Adrien a remporté les grands honneurs, soit les prix du jury et coup de cœur du public, pour son projet visant la construction d'un centre multiservice en alimentation et la mise en place d'un ensemble de mesures pour stimuler la production agroalimentaire locale. En 2021, en raison des contraintes sanitaires, un événement virtuel a été organisé où six témoignages de projets développés en 2019 ont été revisités et trois mini-conférences sur la transition énergétique et écologique ont été présentées.

À propos d'Hydro-Québec

La Ville de Victoriaville tient à remercier Hydro-Québec, qui poursuit son partenariat avec le Forum DD cette année en tant que collaborateur principal. Fleuron de l'économie et de l'énergie au Québec, Hydro-Québec est un leader reconnu de développement durable de l'énergie et un grand partenaire des municipalités du Québec dans l'atteinte des objectifs climatiques.

Pour plus d'information sur l'événement, visitez notre site Internet au www.forumdd.com.

