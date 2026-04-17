Freins défectueux et poste de travail de plus de 72 heures : un camion semi-remorque dangereux mis hors service sur l'autoroute 40

QUÉBEC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ont procédé, le 16 avril en matinée, à la mise hors service immédiate d'un véhicule lourd intercepté à Saint‑Augustin‑de‑Desmaures en raison de défectuosités mécaniques majeures représentant un risque sérieux pour la sécurité des usagers de la route.

L'inspection mécanique, réalisée au poste de contrôle routier situé sur l'autoroute 40 en direction ouest, a permis de constater 4 défectuosités majeures et 32 défectuosités mineures, dont une réduction importante de la capacité de freinage sur 50 % des ensembles de roues, attribuable au fonctionnement inadéquat du système de freinage.

Compte tenu de la gravité de la situation, le véhicule a été mis hors service immédiatement. Le propriétaire du véhicule a reçu un constat d'infraction de 1 218 $ pour ne pas avoir maintenu le véhicule en bon état mécanique.

Le conducteur a également reçu une mise hors service pour le non‑respect des heures de conduite et de repos ainsi qu'une amende de 597 $. L'enquête a révélé que le conducteur cumulait plus de 72 heures consécutives de travail sans avoir pris des périodes minimales de repos de 8 heures exigées par la réglementation. Un constat d'infraction de 1 218 $ a également été remis à l'entreprise exploitant le véhicule lourd.

Contrôle routier Québec (CRQ) rappelle aux conducteurs et aux transporteurs d'inspecter et d'entretenir leurs véhicules ainsi que de respecter les règles encadrant les heures de conduite et de repos afin de prévenir des incidents pouvant avoir de graves conséquences. C'est une question de vie ou de mort.

À propos de CRQ

CRQ est responsable de l'application des lois et règlements régissant l'industrie du transport. Il a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'accroître la sécurité des usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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