25 ans à valoriser la lecture - une édition record pour La lecture en cadeau ! - Plus de 175 000 livres remis aux enfants de milieux défavorisés du Québec

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée de l'alphabétisation familiale, le 27 janvier prochain, la Fondation pour l'alphabétisation est fière de dévoiler un bilan record pour la 25e édition du programme La lecture en cadeau. Grâce à la générosité des Québécois et Québécoises et de nombreux partenaires, ce sont 175 870 livres neufs qui ont pu être remis en 2023 à autant d'enfants en milieux défavorisés.

Grâce à la mobilisation des partenaires en éducation, des librairies, des entreprises et du grand public, la Fondation pour l'alphabétisation poursuit son engagement à faire rayonner La lecture en cadeau. Elle sensibilise par la même occasion la population aux conséquences scolaires, sociales, et économiques de l'analphabétisme ou de faibles compétences en littératie. En 25 ans, la Fondation est fière d'avoir pu remettre plus de 1,3 million de livres neufs aux enfants de 0 à 12 ans en milieux défavorisés.

Engagée à soutenir ses activités d'accompagnement, tout au long de l'année, la Fondation annonce une bonification de son répertoire de ressources afin de soutenir les jeunes et les adultes vers l'atteinte de leurs objectifs.

Un programme plus essentiel que jamais

Les résultats d'un récent sondage de la firme Léger démontrent que le programme La Lecture en cadeau est crucial pour offrir une chance égale aux jeunes vivant en milieux défavorisés. Les résultats montrent que près d'un parent sur deux n'a acheté aucun ou peu de livres neufs à leurs enfants dans la dernière année. Parmi les parents n'ayant acheté aucun ou peu de livres neufs, 53 % de ceux-ci ont un revenu annuel inférieur à 40 000 $. Ces résultats soulignent l'importance du programme, en particulier pour les familles en milieux défavorisés.

Grâce à la Fondation, ces enfants reçoivent souvent leur premier ouvrage neuf, offrant ainsi une opportunité unique de valoriser la lecture parmi les jeunes et contribuant à prévenir les difficultés de lecture, voire à changer le cours de leur trajectoire scolaire.

La Fondation rappelle que savoir bien lire et écrire demeure l'un des piliers d'une vie enrichissante, ainsi qu'une assise incontournable d'une société équitable et d'une économie dynamique et prospère. Ces chiffres soulignent toute l'importance de La Lecture en cadeau pour les enfants défavorisés, 25 ans après sa première édition.

De nouvelles ressources pour outiller les parents

À l'occasion de la Journée de l'alphabétisation familiale prévue le 27 janvier prochain, et comme complément au programme La lecture en cadeau, la Fondation pour l'alphabétisation présente une bonification de son répertoire de ressources qui vise à aider les parents à transmettre la passion pour la lecture et l'écriture à leurs enfants. Le répertoire contient des ressources pour accompagner les enfants dès le début de leurs apprentissages jusqu'à l'âge adulte. On y trouve notamment des liens vers des fiches d'information, des trucs et astuces et des idées d'activités pour stimuler l'apprentissage.

Des ajouts ont été apportés afin d'offrir des ressources supplémentaires aux parents d'adolescents. La Fondation pour l'alphabétisation met l'accent sur l'importance du soutien parental tout au long du cheminement scolaire. Ainsi, conserver un contact régulier avec les livres est déterminant pour le développement intellectuel et personnel de l'adolescent. Pour outiller les parents devant ce défi, la Fondation pour l'alphabétisation présente différentes ressources pour :

Promouvoir une saine utilisation des réseaux sociaux ;

Informer sur le rôle de l'intelligence artificielle ;

Informer sur l'utilisation des technologies.

Le répertoire des ressources peut être consulté ici.

Citations

« On le sait, un élève qui lit a de meilleures chances de réussir à l'école. Je tiens donc à souligner l'initiative de la Fondation, La lecture en cadeau. C'est un excellent moyen de mettre les enfants en contact avec les livres et d'ainsi développer leur intérêt pour la lecture. En cette journée de l'alphabétisation familiale, j'en profite pour remercier et féliciter la Fondation pour leur travail. Vous faites une différence dans la vie de milliers d'enfants ! »

- Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Le pouvoir de la lecture est inestimable. C'est donc un grand sentiment de fierté de voir que la Fondation pour l'alphabétisation a réussi à amasser plus de 175 000 livres pour en faire bénéficier les enfants de familles défavorisées. Offrir le cadeau de la lecture à ces jeunes et contribuer à leur épanouissement est un grand privilège et une chance de connecter les jeunes sur le monde et sur notre culture. »

- Salomé Corbo, porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation

« La Fondation pour l'alphabétisation n'aurait pu remettre plus de 1,3 million de livres dans les 25 dernières années sans le support de ses précieux partenaires et des donateurs qui croient en l'importance de la lecture pour le développement des enfants et qui s'engagent à supporter cette cause sociale importante. Grâce à eux, la Fondation inspire les enfants défavorisés du Québec à continuer à lire et contribue à contrer le décrochage scolaire. »

- André Huberdeau, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation

À propos de la Fondation pour l'alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société. www.fondationalphabetisation.org.

La Journée de l'alphabétisation familiale a été créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada et cette journée est marquée par des milliers d'événements et d'activités à l'échelle du pays.

