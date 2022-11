25 ans, 1,5 million de gens - OSEntreprendre célèbre ses 25 ans!

QUÉBEC, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - En 2022-23, OSEntreprendre célèbre ses 25 ans par la mise en lumière de l'extraordinaire mobilisation collective qui soutient l'évolution de l'esprit d'entreprendre au Québec. Avec Paul-Arthur Fortin comme ambassadeur des célébrations, cinq initiatives se déclinent tout au long de l'année!

« On poursuit ce que d'autres ont rêvé, pensé et initié avant nous. OSEntreprendre est le fier légataire et passeur de cet héritage pour continuer, avec ses partenaires et alliés, à mobiliser, faire rayonner et inspirer un plus grand nombre de personnes à oser entreprendre », rappelle Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Paul-Arthur Fortin, ambassadeur du 25e anniversaire

Avec sensibilité, créativité et dévouement, Paul-Arthur Fortin et Hélène C. Fortin agissent comme artisans pionniers en faveur du développement de l'esprit d'entreprendre et de l'entrepreneuriat au Québec depuis plus de 40 ans.

En 2020, ils souhaitaient léguer un ensemble de tableaux d'artistes québécois de leur collection personnelle au profit d'une organisation : « Nous avons choisi OSEntreprendre, parce qu'il déploie une mission en continuité avec le sens qui a animé nos carrières, celle d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère », soutient Paul-Arthur Fortin.

Des initiatives pour célébrer ce que l'on fait ensemble

Leur don permet de réaliser l'une des 5 initiatives déployées jusqu'en juin 2023 auprès de la communauté OSEntreprendre. Pour tout savoir, rendez-vous sur osentreprendre.quebec.

En parallèle, les principales activités de l'organisme continuent à se déployer dans toutes les régions du Québec. Ne manquez pas la Semaine des entrepreneurs à l'école du 14 au 25 novembre prochain et l'ouverture des inscriptions au Défi OSEntreprendre à la fin du mois de novembre 2022.

À propos d'OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Il mobilise un large réseau de partenaires afin de faire rayonner les initiatives et inspirer un plus grand nombre de personnes à passer à l'action. La mise en valeur de l'aventure humaine d'entreprendre et la valorisation de l'Éducation à l'esprit d'entreprendre caractérisent ses interventions. Depuis 25 ans, les activités d'OSEntreprendre ont rassemblé plus de 1,5 million de gens, des jeunes du primaire à l'université, des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs des 17 régions du Québec.

