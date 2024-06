24 juin : vivez la fête nationale en musique et en découvertes au parlement de Québec!

QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec annonce la tenue d'une journée spéciale de festivités le 24 juin prochain, de 11 h à 17 h, pour souligner la fête nationale du Québec.

Cet événement haut en couleur, où le bleu est à l'honneur, est l'occasion de découvrir ou redécouvrir le parlement de Québec, un lieu à la fois moderne et emblématique.

« C'est le cœur rempli de fierté que nous convions de nouveau la population à venir célébrer la fête nationale du Québec dans ce parlement qui vous ouvre grandes ses portes pour une journée unique. Un moment privilégié pour nous rassembler et réaffirmer notre attachement à l'histoire et à la culture francophone du Québec », a mentionné Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec.

La musique en vedette

Que serait un événement festif sans musique? Venez découvrir trois artistes émergents par qui représentent bien toute la richesse de la diversité musicale québécoise. Trois prestations sont prévues à l'horaire!

The Sistaz, 11 h 30 à 12 h : Les sœurs Fränze et Regina enflamment les pistes de danse! Elles nous invitent à une transe joyeuse, rythmée par une techno minimaliste et des percussions vibrantes.

Velours Velours, 13 h 30 à 14 h : Ce projet de l'auteur-compositeur-interprète Raphaël Pépin-Tanguay constitue un univers coloré et résolument pop.

Veranda, 15 h 30 à 16 h : Fruit d'une collaboration entre la comédienne Catherine-Audrey Lachapelle et le musicien Léandre Joly-Pelletier, le duo propose des mélodies aux influences country, folk et bluegrass.

Des activités familiales et découvertes du parlement

Dès 11 h, des activités comme des séances de maquillage, des jeux de mini-golf et du bricolage sauront ravir toutes les familles. Le public pourra également découvrir les lieux de façon autonome et participer, en compagnie de deux historiens chevronnés, à un café historique dont le sujet est le fleurdelisé, le drapeau du Québec.

L'accès à toutes les activités est gratuit et ouvert à tous et toutes. Venez célébrer avec nous!

Bonne fête nationale à toutes les Québécoises et tous les Québécois!

Pour connaître tous les détails, visitez le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

Source et renseignements :

Camille Simard, conseillère en communication

Direction des communications

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 928-4009

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec