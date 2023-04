236,5 M$ pour accélérer la construction de plus de 2 600 nouveaux logements sociaux et abordables dans plusieurs régions au Québec

QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer que, grâce à un investissement de 236,5 M$, 90 projets pourront bénéficier d'une somme supplémentaire pour accélérer la construction de 2 636 nouveaux logements sociaux et abordables.

Les récentes augmentations des coûts de construction, de financement et d'assurance sont venues déséquilibrer le montage financier de nombreux projets d'habitation. Des interventions ciblées s'avéraient nécessaires. Ainsi, les sommes investies permettront aux organismes promoteurs d'éviter d'avoir à absorber à eux seuls ces hausses de coûts.

Les projets d'habitation en question consistent en des logements qui seront destinés à des clientèles à revenu faible ou modeste, dont des aînés, des familles, des personnes seules et des femmes victimes de violence.

Citation

« Notre gouvernement est en action. Accélérer la cadence de construction des projets d'habitation destinés aux ménages à faible revenu est une priorité pour nous. En investissant plus de 236 M$, nous permettons à 90 projets totalisant plus de 2 600 nouveaux logements abordables de cheminer plus rapidement en vue de leur mise en chantier. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Fait saillant

Une entente tripartite entre chacune des municipalités concernées, l'organisme bénéficiaire et la Société d'habitation du Québec scellera les conditions nécessaires à l'octroi de ces sommes d'argent.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook : SocietehabitationQuebec

Twitter : HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Source : Philippe Couture, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]