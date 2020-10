22e Semaine des bibliothèques publiques du Québec - COVID-19 ou non, les bibliothèques jouent un rôle social indispensable

MONTRÉAL, le 17 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Du 17 au 24 octobre 2020, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour pour une 22e édition sous le thème Ma biblio : toujours à mes côtés! Cette année, la Semaine aura pour objectif de mettre en lumière tout le travail effectué par les équipes des bibliothèques de la province en 2020 afin qu'elles demeurent accessibles et inclusives en tout temps et notamment, en dépit de la crise sanitaire.

Effectivement, malgré les défis engendrés par la COVID-19, les bibliothèques ont rapidement mis en œuvre des initiatives pour répondre aux besoins de culture, de divertissement, d'éducation et de formation de la population. Nommons, entre autres, une transition rapide vers la prestation de services en ligne ou la bonification des services déjà offerts (ex. : www.pretnumerique.ca), la création de nouvelles plateformes numériques (ex. : www.heureduconte.ca et www.quoilire.ca), l'offre de prêts sans contact, la livraison de livres à domicile, l'organisation d'événements sur le Web, etc.

« En dépit des impacts de la pandémie, les bibliothèques du Québec sont très résilientes et fournissent de multiples services aux citoyens », mentionne Denis Chouinard, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). « Dans le contexte où les écoles et lieux de formation traditionnels ont été majoritairement fermés ou paralysés au printemps dernier, il était particulièrement crucial que les bibliothèques répondent à l'appel et c'est ce qu'elles ont fait et continuent de faire ».

Portrait des bibliothèques du Québec durant la pandémie

Au cours des derniers mois, l'ABPQ a réalisé des sondages auprès de ses membres pour évaluer l'impact de la pandémie sur les bibliothèques du Québec et comment celles-ci y répondent. Parmi les multiples données récoltées entre le 15 mars et le 30 juin 2020, soit durant la première période de confinement, notons particulièrement les suivantes :

Pretnumerique.ca, la principale plateforme de prêts de livres numériques en bibliothèques publiques au Québec, a connu une impressionnante montée en popularité :

117 % d'augmentation totale des prêts numériques



557 % d'augmentation du prêt de livres audionumériques



482 % d'augmentation du prêt de livres numériques jeunesse



175 % d'augmentation des nouveaux utilisateurs de la plateforme

Les bibliothèques publiques ont augmenté leurs achats de livres numériques chez les librairies indépendantes de 134 % entre mars et juin 2020, comparativement à la même période l'an dernier.

La majorité des répondants (70 %) ont continué à inscrire de nouveaux abonnés malgré la fermeture de leurs établissements, grâce à la mise en place de services d'inscription en ligne et par téléphone.

Durant la période de confinement, 75 % des répondants affirment que leur bibliothèque a offert un service de prêt sans contact.

Plus de 25 % des bibliothèques ont livré des documents à domicile durant le confinement.

« Les résultats de ces sondages ont mis en lumière que les bibliothèques sont non seulement demeurées actives durant la crise, mais également que leurs services sont toujours très utilisés », souligne Eve Lagacé, directrice générale de l'ABPQ. « C'est une autre démonstration que les bibliothèques publiques sont essentielles pour les Québécois, surtout en période de crise, et qu'il est primordial qu'elles se voient attribuer les ressources nécessaires pour poursuivre leur développement en plus de demeurer accessibles en tout temps ».

Apprendre et se divertir malgré la crise sanitaire

Même si l'accès aux bibliothèques est toujours restreint en raison de la crise sanitaire, plusieurs activités seront organisées dans le cadre de la Semaine pour tous les âges. Elles se dérouleront en ligne ou en bibliothèque, dans le respect des consignes imposées par la Direction de la santé publique.

Nouveauté aussi pour l'édition 2020 : deux activités spéciales seront proposées via la page Facebook de l'ABPQ, soit les Biblio-Quiz et les jumelages littéraires en direct! Les Biblio-Quiz sont des questionnaires ludiques qui donneront la chance à tous les Québécois de tester leurs connaissances littéraires et de faire travailler leurs méninges. Pour leur part, les séances de jumelage littéraire mettront en vedette un tandem de bibliothécaires qui offrira, en direct, des suggestions personnalisées pour combler l'appétit littéraire des adultes, des ados et des enfants.

Pour plus de détails sur la 22e Semaine des bibliothèques publiques du Québec et pour la programmation complète des activités, rendez-vous dès le 1er d'octobre sur le site www.semainedesbibliotheques.ca

À propos de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est organisée par l'Association des bibliothèques publiques du Québec, en partenariat avec BIBLIOPRESTO.CA, le Réseau BIBLIO du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

