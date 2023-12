22e jour de la grève générale illimitée - La FAE présentera une proposition globale de règlement à son instance de négociation dès demain

MONTRÉAL, le 27 déc. 2023 /CNW/ - Après 22 jours de grève générale illimitée et quatre jours de blitz, la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) confirme être parvenue à établir une proposition globale de règlement avec le gouvernement.

Elle présentera celle-ci dès demain, 28 décembre, aux neuf syndicats affiliés membres lors d'un Conseil fédératif de négociation. Cette instance décidera si la proposition peut être qualifiée d'entente de principe. Le cas échéant, elle sera recommandée aux membres de la FAE qui devront l'entériner lors de leurs assemblées générales au retour des vacances des Fêtes.

« Nous allons laisser le soin à notre instance de déterminer s'il s'agit d'une entente de principe qui répond aux besoins criants des enseignantes et enseignants ainsi que de leurs élèves. Les 66 500 membres de la FAE viennent de passer 22 jours dans la rue, sans salaire, pour se faire entendre. Nous respecterons nos processus démocratiques avant de nous prononcer davantage », déclare Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 66 500 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 3 000 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Renseignements: Marie-Josée Nantel au [email protected] ou au 514 709-7763