21e Semaine des bibliothèques publiques du Québec - Développer les compétences en littératie des Québécois pour une société prospère

MONTRÉAL, le 19 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Du 19 au 26 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec célèbrera sa 21e édition sous le thème Apprenez-en plus à votre biblio! Cette année, les bibliothèques publiques du Québec souhaitent mettre en lumière leur rôle majeur dans le développement des compétences en littératie des Québécois.

Véritable moteur du développement économique et social, la littératie permet aux citoyens de mieux comprendre et utiliser l'information dans toutes les sphères de leur vie. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime qu'une société qui augmente son taux de littératie de 1 % fait grimper son PIB de 1,5 %. Au Québec, une analyse publiée conjointement par la Fondation pour l'alphabétisation et le Fonds de Solidarité FTQ démontre aussi clairement que l'amélioration des habiletés en littératie des Québécois pourrait avoir des effets directs sur le PIB de la province de 4,9 milliards $.

« Dans l'imaginaire collectif, les bibliothèques publiques sont souvent perçues comme des lieux pour emprunter des livres, alors qu'elles sont beaucoup plus que ça », souligne Denis Chouinard, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). « Par leur mission et leurs contributions constantes à la littératie, les bibliothèques publiques sont des véhicules importants dans le transfert et l'acquisition de connaissances et de compétences favorisant le bien-être économique et social de la communauté ».

Considérant les enjeux actuels en ce qui a trait à l'alphabétisation, les bibliothèques publiques du Québec, en tant que lieux d'apprentissage tout au long de la vie, sont plus nécessaires que jamais.

« La fréquentation d'une bibliothèque publique est une activité de loisir où chacun peut y retirer du plaisir et s'épanouir personnellement. C'est aussi une activité essentielle pour fournir des habiletés clés aux individus et aux communautés. Il faut en prendre conscience et valoriser l'apport des bibliothèques publiques au rehaussement du niveau de littératie, car indirectement, cela contribue au développement de notre société. Pour jouer pleinement leur rôle, elles doivent ainsi être accessibles à tous », rajoute M. Chouinard.

Une foule d'activités pour contribuer à la littératie

Pour cette 21e édition, plusieurs activités seront organisées par les bibliothèques partout au Québec pour les enfants ainsi que les adultes de tous âges. Qui plus est, les Québécois auront également la possibilité de remporter un chèque-cadeau de 100 $ à dépenser en librairie, à l'occasion d'un concours organisé sur la page Facebook de l'Association des bibliothèques publiques du Québec.

Pour plus de détails sur la 21e Semaine des bibliothèques publiques du Québec et pour la programmation complète des activités, visitez le site semainedesbibliotheques.ca.

À propos de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est organisée par l'Association des bibliothèques publiques du Québec, en partenariat avec BIBLIOPRESTO.CA, le Réseau BIBLIO du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

