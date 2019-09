21e présentation de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec - Trois fromages de la région Chaudière-Appalaches remportent un prix

QUÉBEC, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Trois fromages de la région Chaudière-Appalaches figurent parmi les gagnants de la 21e présentation de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec, à savoir :

Fromagerie du terroir de Bellechasse

Fleur Saint-Michel

Fromage à griller

Fromagerie Bergeron

Le fin Renard

Lait de vache (entreprise transformant plus d'un million de litres par an) - Croûte lavée, mixte ou naturelle - À pâte ferme ou dure

Fromagerie de l'Isle

Riopelle de l'Isle

Lait de vache (entreprise transformant plus d'un million de litres par an) - Croûte fleurie

Les lauréats ont été couronnés lors de la remise des prix qui s'est tenue le 10 septembre à Québec, au Musée de la civilisation, en présence de nombreux partenaires. Cette année, 169 fromages ont été inscrits par 28 fromageries. Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation fait par un jury de 22 experts, 21 fromages se sont illustrés dans les différentes classes du concours.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de s'associer à Sélection Caseus depuis 1998. À l'origine, le milieu faisait déjà preuve d'un dynamisme qui était gage de succès. Vingt et un ans plus tard, notre secteur fromager ne cesse d'innover et de progresser en qualité. Nos fromageries gagnent de nombreuses distinctions, prouvant de façon éloquente que les fromages du Québec rivalisent avec les plus grands fromages dans le monde. Nous pouvons être fiers de ces réussites extraordinaires. Bravo aux artisans qui voient leurs produits récompensés par des prix! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je tiens à féliciter chaleureusement les fromagers de la région Chaudière-Appalaches qui se sont illustrés au terme de Sélection Caseus, le concours des fromages québécois. Ces honneurs viennent reconnaître le talent et la détermination de ces entrepreneurs passionnés qui ont su faire ressortir les vertus de leur terroir à l'intérieur de produits de qualité supérieure. Par leur engagement, ces fromagers font rayonner notre région et contribuent à sa prospérité. Bravo! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Autres distinctions

Soulignons que c'est le fromage Religieuse de la Fromagerie du Presbytère (Centre-du-Québec) qui a remporté le prestigieux Caseus Or, symbole d'excellence en matière de fromages au Québec. Il est sacré du même coup, le meilleur fromage du Québec 2019. Trois autres distinctions ont aussi été remises à des fromages produits par la Fromagerie du Presbytère.

Le Caseus Argent a été remis à La Tomette de L'Atelier Fromagerie (Centre-du-Québec).

Le Caseus Bronze a été décerné au Pionnier, produit par la Fromagerie Nouvelle-France (Estrie) et la Fromagerie du Presbytère (Centre-du-Québec).

Le Caseus Longaevi, qui récompense un fromage qui est vieilli, a été attribué au Zacharie Cloutier 12 mois, de la Fromagerie Nouvelle-France (Estrie).

Les mentions spéciales du meilleur fromage biologique et du meilleur fromage au lait cru ont été respectivement allouées au Chemin Hatley et à Alfred Le Fermier, deux fromages fabriqués par la fromagerie La Station (Estrie).

Faits saillants :

Créé en 1998, Sélection Caseus souligne depuis 21 ans l'excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs le génie créatif des fromagers, qui s'exprime dans une multitude de produits novateurs et de très grande qualité.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent.

Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe en collaboration avec Cintech Agroalimentaire.

en collaboration avec Cintech Agroalimentaire. Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier des Producteurs de lait du Québec, son premier partenaire financier. Viennent ensuite les grandes chaînes d'alimentation IGA, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.

Lien connexe :

www.caseus.ca.

