21e jour de la grève générale illimitée - Des centaines d'enseignantes et enseignants de la FAE bloquent l'accès au Port de Montréal

MONTRÉAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Des centaines d'enseignantes et enseignants provenant des syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) bloquent actuellement l'accès au Port de Montréal, en signe de protestation contre le gouvernement de François Legault qui les mènent en bateau. La FAE entame aujourd'hui sa cinquième semaine de grève générale illimitée, alors que la négociation nationale est bloquée.

« Les grévistes ont choisi de bloquer le Port de Montréal, puisque le seul argument que le gouvernement semble comprendre, c'est l'argent! Les profs sont exaspérés et en colère devant l'irresponsabilité du gouvernement et font actuellement un grand sacrifice économique pour sauver l'école publique! La FAE ains que les enseignantes et enseignants demandent donc à François Legault de prendre ses responsabilités et d'agir en chef d'État soucieux d'en arriver à une entente de principe satisfaisante, qui répondra aux besoins criants des profs, mais aussi de leurs élèves, jeunes et adultes », déclare Patrick Bydal, vice-président à la vie politique à la FAE.

Les centaines de grévistes présents comptent demeurer sur place le plus longtemps possible.

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 66 500 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 3 000 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

