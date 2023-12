20e jour de la grève générale illimitée - La FAE rejette la nouvelle offre du gouvernement

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Les personnes déléguées des neuf syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), réunies en Conseil fédératif de négociation aujourd'hui, ont rejeté l'offre faite par le gouvernement de François Legault mardi dernier. Contrairement aux propos véhiculés hier par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, cette nouvelle offre contient des reculs importants pour les enseignantes et enseignants ainsi que pour leurs élèves et ne constitue pas une entente de principe satisfaite pour répondre aux besoins criants de l'école publique.

« Après plus de 90 rencontres en 11 mois de pourparlers, 20 jours de décompte avant la grève générale illimitée et 20 jours depuis le déclenchement de celle-ci, il ne fait plus aucun doute pour nous que le gouvernement de François Legault ne fait aucunement le choix d'aider l'école publique à se remettre de la dégradation qu'elle subit depuis 20 ans. La proposition patronale d'entente revient peu sur les propositions syndicales, maintes fois répétées. Le premier ministre et ses représentantes et représentants ont opté pour une stratégie d'épuisement des profs, en laissant perdurer ce conflit, ce qui est complètement inacceptable et irresponsable quand on considère la souffrance enseignante et les impacts du manque de services de qualité aux élèves », déclare Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

La composition de la classe demeure un problème, puisque l'ouverture de nouvelles classes est toujours incertaine, qu'il s'agisse de classes d'adaptation scolaire, de classes d'accueil ou de classes ordinaires. De plus, l'éducation des adultes demeure une grande absente dans les préoccupations patronales. La situation n'est guère mieux pour la formation professionnelle, alors que les dispositions prévues à la convention collective pourraient être contournées au gré des volontés gouvernementales.

Le CFN poursuit donc ses travaux pour décider de la suite des choses.

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 65 500 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 3 000 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

