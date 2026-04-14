NEW YORK, le 14 avril 2026 /CNW/ - Prevost, membre du Groupe Volvo, chef de file en production d'autocars en Amérique du Nord, est fier d'annoncer qu'en 2026, le Metropolitan Transportation Authority (MTA) de la ville de New York recevra son millième autocar Prevost. Un nombre qui illustre la relation de confiance existante entre la plus grande agence de transport public d'Amérique du Nord et Prevost.

Millième autocar pour la ville de New-York. (Groupe CNW/Prévost)

« C'est un jalon historique pour nous. Imaginez ! 1000 autocars Prevost qui circulent et desservent chaque jour les citoyens de la ville de New York et de ses banlieues. Nous avons développé avec le temps une véritable relation de confiance avec le MTA et nous en sommes très fiers », a mentionné M. François Tremblay, président de Prevost et Volvo Group Canada.

« Nous sommes fiers de contribuer à offrir aux New-Yorkais un service de transport interurbain fiable et de grande qualité. Chez Volvo Bus, le développement durable est au cœur de la conception de nos véhicules et de notre soutien aux opérateurs pour réduire les émissions de leurs flottes », a déclaré Anna Westerberg, présidente de Volvo Bus.

« C'est grâce à des bus modernes, fiables et sûrs que New York City Transit assure le transport de plus d'un million d'usagers chaque jour à New York. Nous sommes impatients de poursuivre la modernisation de notre flotte avec des bus de haute qualité afin de garantir un service sûr et efficace aux New-Yorkais qui comptent sur notre réseau de bus pour se rendre là où ils doivent aller », a déclaré Demetrius Crichlow, président du MTA New York City Transit.

« Grâce à des partenariats transfrontaliers, à des chaines d'approvisionnement intégrées et à une industrie manufacturière de classe mondiale, des entreprises comme Prevost créent des emplois de qualité et stimulent la croissance des deux côtés de la frontière canado-américaine. Nos économies sont plus fortes lorsque nous travaillons ensemble -- en construisant, en innovant et en faisant du commerce de manière à soutenir les travailleurs, à renforcer nos industries et à consolider une économie nord-américaine résiliente », a déclaré l'Honorable Dominic LeBlanc, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne.

« Le succès de Prevost à New York témoigne de l'excellence de l'ingénierie québécoise et de la solidité de nos liens avec l'un de nos partenaires les plus importants. Une telle relation repose sur la confiance mutuelle et une ambition commune. Le gouvernement du Québec est fier de voir Prevost relever le défi sur la scène internationale », a déclaré M. Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

« Le jalon des 1 000 autocars livrés à New York témoigne clairement du savoir-faire manufacturier du Québec et de la solidité de nos liens économiques avec les États-Unis. Grâce à des entreprises comme Prevost, le Québec s'impose comme un acteur clé de l'innovation et de la mobilité durable en Amérique du Nord, tout en générant des retombées significatives pour nos travailleurs et nos régions », a ajouté M. Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et ministre du Travail.

« Je tiens à remercier chaleureusement tous les gens qui ont participé à la réalisation de cette marque importante pour Prevost, que ce soit notre partenaire de New York, tout comme nos équipes et employés de Sainte-Claire », a conclu M. Tremblay.

En décembre 2023, Prevost avait annoncé le plus important contrat de son histoire avec l'obtention d'une commande majeure de la Metropolitan Transportation Authority de la ville de New York pour la fabrication de 381 autocars, dont une commande ferme de 250 autocars à livrer entre 2025 et 2026.

À propos de Prevost

Depuis un siècle, Prevost propose des solutions d'autocars, auxquelles sont jumelés un engagement immuable envers la qualité, un dynamisme moteur d'innovation et d'amélioration et un dévouement à la sécurité et à la durabilité dans tout ce qu'entreprend ce fleuron québécois. Aujourd'hui, Prevost est l'un des plus importants fabricants nord-américains d'autocars interurbains de prestige, ainsi que le leader mondial en fabrication de maisons motorisées haut de gamme et d'unités mobiles spéciales. Ses clients peuvent compter sur le soutien du plus important réseau de service du secteur de l'autocar, avec des centres de service, appartenant et opérés par le fabricant, situés stratégiquement à travers l'Amérique du Nord, et munie d'unités de service mobile et d'une équipe de soutien client spécialisée qui cumule plus de 260 ans d'expérience dans le domaine. Les installations de fabrication de Prevost sont situées à Sainte-Claire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Prevost fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux d'autocars, d'autobus, de camions, d'équipements de construction, de solutions de motorisation pour applications marines et industrielles et un fournisseur de financement et de services qui augmentent le temps de service et la productivité des clients. Pour plus de renseignements, consultez le www.volvogroup.com.

Source : prevostcar.com

SOURCE Prévost

Pour plus d'information : Mathieu Claise, [email protected]; Cell. 418 265-2512