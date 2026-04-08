GOODLETTSVILLE, Tenn., le 8 avril 2026 /CNW/ - Prevost, membre du Groupe Volvo, chef de file en production d'autocars en Amérique du Nord, est fier d'annoncer l'agrandissement de son centre de service de Goodlettsville au Tennessee, afin d'en accroître la capacité et l'efficacité. Ce projet d'agrandissement comprend un nouvel atelier de réparation ainsi que 32 places de stationnement supplémentaires; la capacité d'accueil passe de 13 à 19 véhicules; une augmentation majeure qui permettra d'accélérer la remise en service des flottes d'autocars et de véhicules de type « Entertainer » destinés aux artistes.

Centre de service Prevost à Goodlettsville, TN (Groupe CNW/Prévost)

« Cet agrandissement visait à répondre aux attentes de nos clients tout en respectant les normes d'une marque haut de gamme », a déclaré Mike Miguel, directeur de la succursale, chez Prevost depuis 18 ans et qui dirige, à la fois, les opérations de la succursale et le projet d'agrandissement. Les nouvelles baies d'entretien sont désormais pleinement opérationnelles.

Kevin Dawson, vice-président des opérations commerciales, a indiqué que l'agrandissement du centre de service de Goodlettsville s'inscrit dans la stratégie de croissance globale de Prevost pour 2026. Il a ajouté : « Dans le cadre de notre approche axée sur le client, nous répartissons nos centres de service de façon stratégique selon la demande, afin de maximiser le temps des autocars sur la route de nos clients. »

Parallèlement, l'entreprise relocalisera ses installations en Illinois de Franklin Park à Elk Grove en juin prochain. Prevost ajoutera également une camionnette de service mobile à Las Vegas, au Nevada. Finalement, la première pelletée de terre de ses nouvelles installations à Randleman, en Caroline du Nord, est prévue au printemps de 2026, et son ouverture en début 2027.

À propos de Prevost

Depuis un siècle, Prevost propose des solutions d'autocars, auxquelles sont jumelés un engagement immuable envers la qualité, un dynamisme moteur d'innovation et d'amélioration et un dévouement à la sécurité et à la durabilité dans tout ce qu'entreprend ce fleuron québécois. Aujourd'hui, Prevost est l'un des plus importants fabricants nord-américains d'autocars interurbains de prestige, ainsi que le leader mondial en fabrication de maisons motorisées haut de gamme et d'unités mobiles spéciales. Les clients peuvent compter sur le soutien du plus important réseau de service du secteur de l'autocar, avec des centres de services Prevost partout en Amérique du Nord, des camionnettes de service mobile et une équipe de soutien client spécialisée qui cumule plus de 260 ans d'expérience dans le domaine. Les installations de fabrication de Prevost sont situées à Sainte-Claire, dans la région de Québec.

Prevost fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux d'autocars, d'autobus, de camions, d'équipements de construction, de solutions de motorisation pour applications marines et industrielles et fournisseur de financement et de services qui augmentent le temps de service et la productivité des clients. Pour plus de renseignements, consultez le www.volvogroup.com.

SOURCE Prévost

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