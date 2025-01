2025 doit être l'année du déficit de maintien des actifs, selon l'ACRGTQ

QUÉBEC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) termine aujourd'hui son 81e congrès annuel sous le thème Connecter pour mieux collaborer.

Lors de son discours de clôture, le président du conseil d'administration de l'ACRGTQ, M. Marc Joncas, est revenu sur la programmation de l'événement. Pour un Québec vert et prospère, leaders et entrepreneurs doivent travailler ensemble. La décarbonation, les modes collaboratifs et même la gestion des ressources humaines passeront par l'innovation. Il faut connecter les nouvelles technologies, le savoir-faire et les individus entre eux.

Des choix collectifs

Par ailleurs, 2025 se dessine comme étant l'année des choix collectifs.

L'Association suit de près trois dossiers d'importance. À commencer par le renouvellement de la convention collective pour le secteur génie civil et voirie de la construction. L'ACRGTQ réitère son souhait d'en arriver à une entente négociée, le tout sans perturbation sur les chantiers.

Également, l'ACRGTQ reste hautement intéressée par la question du déploiement d'infrastructures durables. Ce sont les membres qui possèdent l'expertise qui concrétisera les prochains chantiers de mobilité, de transports structurants, d'infrastructures résilientes aux changements climatiques et d'infrastructures énergétiques. Malgré le déficit budgétaire actuel, de grands projets devront se réaliser, plus tôt que tard, afin de matérialiser la vision des leaders politiques.

Déficit de maintien d'actifs (DMA) routiers

En pleine période de consultations prébudgétaires, l'ACRGTQ réitère la situation désormais critique du DMA en infrastructures routières. Rappelons que des experts indépendants, mandatés par le ministère des Transports, parlent désormais d'une tempête parfaite qui rendra sous peu la situation irrattrapable.

Conjointement avec Bitume Québec, l'Association a donc déposé au gouvernement du Québec une proposition dans le but de pérenniser les investissements dédiés à l'entretien du réseau routier.

L'industrie demande la création d'une enveloppe budgétaire dédiée exclusivement à la réhabilitation des routes dont la somme minimale serait de 900 M$ annuellement et qui représenterait 50% de l'enveloppe totale allouée au réseau routier. Dans le cadre d'une stratégie multiannuelle, le gouvernement devrait s'engager de manière récurrente et irrévocable pour assurer l'entretien préventif régulier des infrastructures routières.

«Comme société, ne pas nous donner les moyens de freiner le DMA reviendrait à collectivement prendre la décision de nous jeter dans le précipice. Non seulement le drapeau rouge est-il levé depuis un bout de temps, mais il est dorénavant à son plus haut! » a conclu Marc Joncas.

