TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Les Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM) de la Banque Scotia sont fiers d'avoir remporté plusieurs prix décernés par LatinFinance, la principale source de renseignements sur les économies et les marchés financiers de l'Amérique latine et des Antilles. Ces prix sont remis aux institutions financières de la région qui se démarquent par l'excellence des services qu'elles offrent aux clients.

Plus précisément, la Banque Scotia a été nommée banque de l'année pour la finance durable en Amérique latine et dans les Antilles, et banque d'investissement de l'année au Chili et en Colombie.

« L'équipe SBMM de la Banque Scotia est fière de recevoir ces prix prestigieux, qui témoignent de son engagement à offrir les meilleurs produits et services à ses clients, partout dans les Amériques, souligne Jake Lawrence, chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia. Les prix de banque d'investissement de l'année au Chili et en Colombie, et de banque de l'année pour la finance durable en Amérique latine et dans les Antilles reconnaissent les efforts que nous déployons pour améliorer l'offre aux clients et pour être un chef de file dans la région en matière de conseils et de solutions de finance durable. »

À la remise des prix 2022 Project and Infrastructure Finance Awards de LatinFinance ayant eu lieu plus tôt cette année, la Banque Scotia a aussi remporté le prix de banque de l'année pour les infrastructures dans les Antilles et sa participation dans des transactions clés de la région a été reconnue :

Financement d'infrastructures de l'année, Antilles (EGE Haina)

(EGE Haina) Prêt de l'année (Financement d'un projet énergétique de Gatún)

(Financement d'un projet énergétique de Gatún) Financement de l'année pour l'énergie renouvelable (Glacier AcquisitionCo SPA et GIP)

(Glacier AcquisitionCo SPA et GIP) Financement d'infrastructures numériques/télécommunications de l'année (Acquisition d'actifs KKR - Telefónica)

Ces prix de LatinFinance sont les plus récents d'une série de prestigieux prix de l'industrie que les SBMM de la Banque Scotia ont reçus cette année, dont celui de banque d'investissement de l'année pour les Amériques décerné par The Banker.

