NEW GLASGOW, NS, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et le Nova Scotia Co-operative Council ont annoncé un financement combiné de près de 4 millions de dollars pour aider à construire de 20 logements abordables à New Glasgow.

Le Nova Scotia Co-operative Council exploitera et possédera la phase 2 de Coady's Place, située au 917 East River Road. L'ensemble résidentiel comprend des studios et des appartements d'une chambre et de deux chambres pour les personnes seules, les personnes âgées et les familles à faible revenu.

Les appartements sont entièrement meublés. Les coûts de l'électricité, du chauffage, de l'eau et de la gestion des déchets sont inclus dans le loyer. Parmi les 20 unités, quatre sont accessibles, et toutes les aires communes sont exemptes d'obstacles. On vise ainsi à ce que les personnes à mobilité réduite puissent y vivre confortablement.

En mai 2022, la première phase de Coady's Place a reçu un financement fédéral de près de 2,1 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. Ces fonds étaient destinés à soutenir la création de 36 appartements abordables pour les personnes seules et les familles de New Glasgow. L'ensemble résidentiel a aussi reçu 3 millions de dollars du ministère des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse pour un soutien opérationnel et pour aider à assurer l'abordabilité des logements.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

500 000 $ sous forme de prêt-subvention du Fonds pour le logement abordable du gouvernement fédéral.

un prêt remboursable à faible taux d'intérêt de 496 125 $ du Fonds pour le logement abordable du gouvernement fédéral.

77 619 $ du gouvernement fédéral par l'entremise du Programme de financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

1,5 million de dollars du gouvernement de la Nouvelle-Écosse par l'entremise du Affordable Housing Development Program;

305 593 $ sous forme d'investissement foncier et de contribution financière du Nova Scotia Co-operative Council.

« Le logement abordable est l'un des enjeux fondamentaux de notre collectivité. Cet investissement dans la phase 2 de Coady's Place permettra d'offrir un chez-soi sûr et abordable à un plus grand nombre de personnes et de familles. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour investir dans des ensembles de logements abordables ici et partout au pays. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous entendons des gens de partout en Nouvelle-Écosse dire qu'ils ont de la difficulté à trouver un chez-soi, et nous travaillons à changer cette situation. Nous sommes reconnaissants du partenariat conclu avec Coady's Place et le gouvernement fédéral pour aider à accroître le nombre de logements abordables à New Glasgow. » - Pat Dunn, député provincial de Pictou Centre, province de la Nouvelle-Écosse, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Nous sommes ravis de l'inauguration officielle de la phase 2 de Coady's Place, qui offrira des logements sûrs et abordables à 28 personnes, notamment des personnes âgées, des femmes et leurs enfants ainsi que de nouveaux arrivants. Nous poursuivrons ce travail d'une importance cruciale tant que chaque personne qui a besoin d'un endroit sûr et abordable où se poser n'en aura pas trouvé un. Nous espérons que nos gouvernements, tant fédéral que provincial, continueront de nous soutenir dans cette mission. » - Dianne Kelderman, présidente-directrice générale, Nova Scotia Co-operative Council

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le FLA. Ces fonds portent l'enveloppe budgétaire totale à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

En juin 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 54,28 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour soutenir la création de plus de 149 000 logements et la réparation de plus de 288 000 logements.

